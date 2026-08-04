Slaktiņš okupētajā Krimā: krievu karavīrs atklāj uguni pret savējiem un nogalina mierīgos iedzīvotājus 0
Krievijas karavīrs okupētajā Krimā netālu no Sevastopoles Hmeļnickes ciemā nošāvis četrus cilvēkus, otrdien pavēstīja okupantu varasiestādes.
Karavīrs vispirms sācis šaut uz dienesta biedriem, pēc tam uz vietējiem iedzīvotājiem. Četri cilvēki nogalināti, vēl četri ievainoti.
Kā platformā “Telegram” pavēstīja Krievijas ieceltais Sevastopoles vietvaldis Mihails Razvožajevs, karavīrs vispirms nošāvis vienu dienesta biedru un vēl vienu ievainojis.
Tad uzbrucējs nogalinājis trīs mierīgos iedzīvotājus – 71 un 59 gadus vecus vīriešus un 64 gadus vecu sievieti. Ievainoti vēl trīs cilvēki.
Šāvējs aizturēts, pavēstīja Krievijas varasiestādes.