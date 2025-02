“Es gribēju izmest faksa aparātu, bet man neļāva!” Latvijas vēstniece Vācijā Alda Vanaga uzsver, ka digitalizācijas jomā Vācija krietni atpaliek no Latvijas Ieteikt







“Vācija no Latvijas krietni atpaliek,” tā intervijā TV24 raidījumā “Ziņu TOP” sacīja Latvijas vēstniece Vācijā Alda Vanaga, runājot par valsts un pašvaldības iestāžu sniegto pakalpojumu digitalizācijas sasniegto līmeni, salīdzinot situāciju Vācijā un Latvijā.

“Es sāku strādāt Vācijā 2022.gada vasarā, un šī bija viena no lietām, kas mani pārsteidza, kaut gan es Vācijai sekoju un to zinu zināmā mērā. Bet tas, kā tur notiek sarakste papīra veidā, faksa aparāta izmantošana… Arī mums vēstniecībā ir faksa aparāts, kuru es gribēju izmest, bet man neļāva! To izmanto saziņā ar policiju, slimnīcām… Tas noder, mēs sazināmies, izmantojot faksa aparātu. Bija jāapgūst faksa aparāts,” pastāstīja Latvijas vēstniece Vācijā Vanaga, norādot, kādas saziņas tehnoloģijas aizvien izmanto Vācijā, kas Latvijā, tā teikt, vairs nav modē.

“Tā ir iespēja Latvijai,” turpināja teikt Vanaga. “Mēs vienmēr esam ļoti paškritiski, ka mums tur kāda datu bāze vai e-pakalpojums varētu būt veiklāks, “e-veselība” varbūt nav tas labākais piemērs… Bet mums ir ārkārtīgi daudz, ko piedāvāt Vācijai. Tie digitālie pakalpojumi, kas mums ir valsts un pašvaldību iestādēs, – par tiem liela daļa Vācijas valsts un pašvaldības iestāžu var tikai sapņot,” sacīja Latvijas vēstniece Vācijā intervijā TV24 raidījumā “Ziņu TOP”.

Vanaga atgādināja, ka pērn oktobrī Berlīnē notikusi lielā IT izstāde-konference, kur lielās partnervalsts statusā bija tieši Latvija, un tajā piedalījās Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un uzņēmēju delegācija no Latvijas.

