Foto: Ekrānuzņēmums no “Facebook”/Ķepa Uz Sirds, 2018.gads

"Es lūdzu, lai to asins suni paņem." Elejas Veronika atklāj, vai Latvijā gaidāms karš







Noteikti būsiet dzirdējuši par vienu no zināmākajām dziedniecēm Latvijā – Elejas Veroniku! Piecu gadu vecumā viņu un viņas tēvu nospēra zibens, bet Veronika pamodās… zārkā. Tagad, atrodoties pie 90 gadu sliekšņa, viņa joprojām pieņem cilvēkus, viņa joprojām skaidri saredz vainas un palīdz viņiem tikt galā ar veselības likstām. Jaunākajā žurnāla “IEVAS Stāsti” numurā lasāma intervija ar slaveno dziednieci, kura cita starpā arī sniedza atbildi, vai Latvijā ir gaidāms karš.

“Cilvēki ir iedzīti bailēs, ka būs karš,” intervijā saka Veronika.

“Latvijā nebūs kara. Un karš šogad beigsies. Es lūdzu Dieviņu, lai to asins suni paņem. Viņš ir tik daudz šausmu izdarījis visai pasaulei, tādu asins pirti sarīkojis, ka cilvēki jūk prātā,” atklāti par Krievijas diktatora Vladimira Putina zvērībām pauž Veronika.

Viņa turpina: “Es neielaižu bailes sevī, stāvu pāri, katru dienu lūdzu Dieviņu. Dievmāte man pavēlēja baznīcu uzcelt. Ja nebūtu Dieva un spēka, kas man iedots no piecu gadu vecuma, kad tiku izcelta no kapiem, es to nevarētu izdarīt.”

Intervijā Elejas Veronika atklāj, ka dziedināt cilvēkus sākusi septiņdesmito gadu vidū. Viņa ir pārliecināta, ka cilvēki paši piesauc sev slimības.

“Cilvēki paši caur emocijām, bailēm, stresiem piesauc slimību. Ja es gribu, slimība man būs, ja es negribu un par to nedomāju, vaina man ies secen.

Jo mēs vairāk domāsim par slimību, diagnozi, ko noteicis dakteris, jo tā sāks progresēt. Cilvēks slimību audzē ar domām.

Kad es redzu vēzi pacienta organismā, saku – ej pie ārsta izņem to laukā, iesaku tējas, ko lietot, ko pamainīt ēšanas režīmā, dzīvesveidā. Tā ir slimnieka izvēle – darīt vai nē.”

Visu interviju ar Elejas Veroniku meklējiet 11.aprīļa “IEVAS Stāsti” numurā!