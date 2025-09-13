Čārlijs Kērks
“Es viņiem teicu, ka tētis devās komandējumā pie Jēzus,” noslepkavotā Kērka sieva pirmo reizi pēc vīra nāves runā par zaudējumu 0

LA.LV
12:00, 13. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV konservatīvais aktīvists Čārlijs Kērks, ietekmīgs prezidenta Donalda Trampa sabiedrotais, trešdien tika nošauts, uzstājoties Jūtas universitātē. Piektdien, pēc paziņojuma par iespējamo slepkavas aizturēšanu, Kērka sieva apsolīja turpināt viņa iesākto darbu, vēsta The Sun.

Savā uzrunā Ērika stāvēja blakus tukšam krēslam, ko Čārlijs parasti izmantoja sava podkāsta ierakstos, un pateicās glābšanas dienestiem par mēģinājumiem glābt viņa dzīvību. Viņa atklāja, ka bērniem – vienu gadu vecajam dēlam un trīs gadus vecajai meitai – paziņojusi, ka tētis ir devies komandējumā pie Jēzus.

“Vainīgie, kas atbildīgi par mana vīra slepkavību, pat nenojauš, ko viņi ir izdarījuši,” pavēstīja Ērika, piebilstot, ka kustība, ko radījis viņas vīrs nekad nemirs un apliecinot, ka universitāšu tūre, ko bija uzsākusi organizācija “Turning Point USA”, neapstāsies, aicinot jauniešus turpināt iesaistīties šajā kustībā.

“Es apsolu, ka nekad neļaušu tavam mantojumam izdzist,” piebilda Ērika, solot padarīt vīra kurstību par lielāko, ko šī nācija jebkad ir redzējusi.

Jau iepriekš vēstījām, ka ASV varasiestādes piektdien paziņojušas, ka persona, kas tiek turēta aizdomās par konservatīvo aktīvista Čārlija Kērka slepkavību, ir aizturēta.

“Mēs viņu esam notvēruši,” preses konferencē paziņoja Jūtas pavalsts gubernators Spensers Kokss.

Kokss pavēstīja, ka aizturētais ir kāds Tailers Robinsons. Aizturēšana bijusi iespējama pēc tam, kad kāds Robinsona radinieks vērsies pie drauga, kas sazinājies ar policiju.

Federālās izmeklēšanas biroja (FIB) direktors Kašs Patels pavēstīja, ka aizturēšana notikusi plkst.10, 33 stundas pēc slepkavības.

Kokss pateicās aizdomās turamā ģimenei, kas palīdzējusi slepkavu notvert.

Gubernators arī paziņoja, ka štats pieprasīs slepkavam nāvessodu.

Iepriekš arī ASV prezidents Donalds Tramps izteicies, ka viņš atbalsta nāvessoda piemērošanu šajā lietā. “Ceru, ka viņš saņems nāvessodu,” televīzijas kanālam “Fox News” sacīja Tramps.

Iepriekš Federālās izmeklēšanas birojs (FIB) lūdza pilsoņu palīdzību slepkavas notveršanā un izsludināja 100 000 dolāru lielu atlīdzību par informāciju, kas palīdzētu viņu aizturēt.

Kā ziņots, trešdien Oremā Jūtas ielejas Universitātē (UVU) snaiperis nošāva konservatīvās jaunatnes organizācijas “Turning Point USA” vadītāju Kērku.

31 gadu vecais aktīvists bija konservatīvo republikāņu jaunākās paaudzes pārstāvis, kam sociālās saziņas vietnēs bija miljoniem sekotāju.

Apmeklējot ASV universitātes, Kērks aicināja studentus uz debatēm, kas pēc tam tika izplatītas tiešsaistē. Uz debatēm bieži tika aicināti Kērka ideoloģiskie pretinieki jeb tā dēvētie progresīvie.

