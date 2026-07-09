“Esmu ar kruķiem, bet taksis aizbrauca!” Sieviete sašutusi par šofera rupjo attieksmi Rīgā 0
Sociālajos tīklos plašu uzmanību piesaistījis kādas sievietes ieraksts par nepatīkamu pieredzi ar taksometra izsaukumu. Viņa stāsta, ka šobrīd pārvietojas ar kruķiem, tāpēc speciāli izsaukusi taksi uz savu adresi, lai nebūtu jāmēro lielāks attālums kājām.
Pēc sievietes teiktā, taksis piebraucis, taču apstājies ielas otrā pusē. Šoferis viņai piezvanījis un paziņojis, ka ir klāt. Sieviete skaidrojusi, ka atrodas otrā pusē un veselības stāvokļa dēļ nevar aiziet līdz automašīnai.
“Speciāli saucu uz savu adresi!” viņa raksta, norādot, ka šofera atbilde bijusi īsa: “Ā, nu tad sorry un goodbye.” Pēc tam saruna beigusies, šoferis pārtraucis izsaukumu un aizbraucis.
“Pārtrauc izsaukumu un aizbrauc. Tas tā kā normāli?!” neizpratnē jautā ieraksta autore.
Komentāros daudzi aicina sievieti par notikušo vērsties “Bolt” atbalsta dienestā. “Par šo vajag rakstīt sūdzību Bolt atbalsta dienestā,” norāda kāds komentētājs.
Daļa cilvēku dalās ar līdzīgām pieredzēm, stāstot, ka arī viņiem taksometru vadītāji reizēm apstājušies nevis norādītajā iekāpšanas vietā, bet krietni tālāk. Kāda komentētāja raksta, ka viņai šādos gadījumos nācies skriet, lai paspētu līdz automašīnai pirms beidzas bezmaksas gaidīšanas laiks.
Viņa piebilst, ka reiz, kad nepaspēja, šoferim jautājusi, kāpēc viņš aizbraucis tik tālu un tagad pasažierim par to vēl jāmaksā papildus. Pēc sievietes teiktā, šoferis neko nav atbildējis.
Vēl kāds komentētājs stāsta par līdzīgu situāciju, kurā šoferis demonstratīvi aizbraucis līdz ielas galam, apmetis riņķi, pabraucis garām un noraidījis izsaukumu. Šādi gadījumi komentētājiem liek secināt, ka problēma nav vienreizēja.
Tomēr diskusijā izskan arī jautājumi par to, vai konkrētajā vietā šoferis drīkstēja apstāties. Kāds komentētājs jautā: “Apstāties tur drīkstēja?” Cits interesējas, kā pasažiere vispār tikusi līdz izsauktajai adresei.
Ieraksta autore atbild, ka viņa jau atradusies norādītajā adresē. Pēc neveiksmīgā izsaukuma viņa saukusi citu taksi, un tas piebraucis tur, kur viņa bija norādījusi.
Šī situācija raisījusi diskusiju par taksometru vadītāju attieksmi, pasažieru drošību un pakalpojuma pieejamību cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Daudzi komentētāji uzsver, ka šādos gadījumos šoferim būtu jāizvērtē situācija un jācenšas palīdzēt, nevis vienkārši atcelt braucienu.
Vienlaikus daļa norāda, ka pilsētvidē ir vietas, kur apstāšanās var būt apgrūtināta vai neatļauta. Tomēr arī tad, viņuprāt, šoferim būtu jāskaidro situācija un jāmēģina atrast risinājums, nevis jāatstāj pasažieris bez palīdzības.
Sievietes pieredze kļuvusi par kārtējo atgādinājumu, ka taksometra pakalpojums nav tikai pārvietošanās no punkta A uz punktu B. Īpaši gadījumos, kad pasažierim ir veselības problēmas vai ierobežotas pārvietošanās iespējas, cilvēcisks kontakts un pretimnākšana var būt izšķiroši svarīga.