Lielākā daļa urbjmašīnu nesalūst nejauši: pie vainas ir daži konkrēti paradumi 1
Urbjmašīna ir viens no tiem instrumentiem, kas atrodams gandrīz katrā mājā. Kādam tā nepieciešama tikai dažiem plauktiem gadā, citi ar to remontē, būvē un skrūvē gandrīz katru nedēļas nogali. Taču interesanti, ka ļoti daudz instrumentu sabojājas nevis sliktas kvalitātes dēļ, bet gan pavisam vienkāršu lietošanas kļūdu dēļ.
Speciālisti norāda, ka pat salīdzinoši lēta urbjmašīna var kalpot daudzus gadus, ja pret to izturas pareizi. Savukārt dārgu profesionālu instrumentu iespējams “nokaut” pārsteidzoši īsā laikā.