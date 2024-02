FOTO. VIDEO. Biatlona leģenda Rastorgujevs un viņa sudraba medaļa ar ovācijām un asarām acīs sagaidīti mājās no PČ

Svētdien pasaules čempionātā biatlonā sudraba medaļu izcīnījušo latvieti Andreju Rastorgujevu pirmdien Rīgas lidostā sagaidīja neliels līdzjutēju pūlis, apmēram pussimt personu, novēroja aģentūra LETA. Rastorgujevs svētdien Nove Mesto pasaules čempionātā biatlonā izcīnīja sudraba medaļu 15 kilometru sacensībās ar kopējo startu, izcīnot savu lielāko panākumu karjerā un arī Latvijas biatlona vēsturē.

Pirmdien Rīgas lidostā sportistu sagaidīja ģimene, iepriekšējie un tagadējie treneri, kā arī pārstāvji no Rastorgujeva dzimtās Alūksnes pilsētas, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS), Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un sponsoriem.

“When you go to the podium, how big a flag do you want?”@Rastorgujevs: “Yes” 🇱🇻🥳

📷Thibaut/IBU #biathlon #NMNM24 pic.twitter.com/h0deqCuC4U

— International Biathlon Union (@biathlonworld) February 18, 2024