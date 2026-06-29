Neirologi nosaukuši pārtikas produktus, kurus būtu jāēd no rīta, lai palīdzētu smadzenēm strādāt efektīvāk 0
Tas, ko cilvēks izvēlas brokastīs, var būtiski ietekmēt ne tikai enerģijas līmeni, bet arī koncentrēšanās spējas un smadzeņu darbību visas dienas garumā. Neirologi brīdina, ka daudzi populāri brokastu produkti, piemēram, saldie kruasāni, brokastu pārslas vai augļu sulas, rada tikai īslaicīgu sāta sajūtu. Pēc tam bieži seko nogurums, izsalkums un grūtības koncentrēties.
Speciālisti uzsver, ka smadzenēm nepieciešams stabils enerģijas avots, nevis straujas cukura līmeņa svārstības. Neirologs Suradžs Mulejs skaidro, ka augļu sulās, lai arī tajās ir vitamīni, gandrīz nav šķiedrvielu. Tas nozīmē, ka cukurs organismā uzsūcas ļoti ātri, radot īslaicīgu enerģijas pieplūdumu, kam seko straujš izsīkums.
Ārsti norāda, ka ideālās brokastīs smadzeņu darbībai jābūt trim svarīgām sastāvdaļām. Omega 3 taukskābēm, olbaltumvielām un šķiedrvielām. Tieši šīs vielas palīdz uzturēt stabilu cukura līmeni asinīs, uzlabo atmiņu un palīdz ilgāk saglabāt koncentrēšanās spējas.
Neirologi uzsver, ka omega 3 taukskābēm ir ļoti svarīga loma nervu šūnu darbībā un atmiņas procesos. Savukārt olbaltumvielas palīdz ilgāk saglabāt modrību un uzmanību. Šķiedrvielas atbalsta zarnu veselību, kas cieši saistīta arī ar smadzeņu darbību un emocionālo pašsajūtu.
Par vienu no labākajiem produktiem brokastīm eksperti sauc olas. Tās satur kvalitatīvas olbaltumvielas, veselīgos taukus un holīnu. Tā ir viela, kas nepieciešama acetilholīna veidošanai. Šis ir viens no svarīgākajiem smadzeņu neirotransmiteriem, kas iesaistīts atmiņas un mācīšanās procesos.
Pētījumā, kurā piedalījās vairāk nekā 1500 cilvēku vecumā virs 60 gadiem, secināts, ka lielāks holīna patēriņš saistīts ar mazāku kognitīvo traucējumu risku. Speciālisti norāda, ka šādi traucējumi bieži vien var būt viens no pirmajiem signāliem pirms demences attīstības.
Ko ēst brokastīs?
Ārsti iesaka dienu sākt ar vienu vai divām olām kopā ar pilngraudu maizi. Vēl lielāku labumu iespējams iegūt, ja brokastīm pievieno avokado vai svaigus dārzeņus. Šāda maltīte nodrošina sāta sajūtu ilgākam laikam un palīdz saglabāt stabilu enerģiju visas dienas garumā.
Tiem, kuriem olas negaršo, neirologi iesaka izvēlēties grieķu jogurtu ar ogām, riekstiem vai sēklām. Mellenes, avenes un kazenes satur daudz antioksidantu un polifenolu, kas palīdz aizsargāt smadzeņu šūnas no iekaisuma un oksidatīvā stresa.
Svarīga nozīme ir arī dzērieniem. Speciālisti iesaka saldo sulu vietā izvēlēties kafiju vai tēju. Pētījumā secināts, ka divas līdz trīs tases kafijas vai tējas dienā var samazināt demences risku. Vienlaikus ārsti atgādina, ka kofeīnu vislabāk lietot dienas pirmajā pusē.
Neirologi uzsver, ka saldas brokastis nav labākā izvēle smadzeņu darbībai. Daudz vērtīgāk ir izvēlēties olbaltumvielām un šķiedrvielām bagātus produktus, kas palīdz ilgāk saglabāt možumu, uzlabo koncentrēšanās spējas un ļauj smadzenēm strādāt efektīvāk visas dienas garumā.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.