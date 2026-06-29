Tavs organisms sūta tev brīdinājuma signālus: 5 pazīmes, kas liecina par kalcija trūkumu 0
Daudzi cilvēki kalciju saista galvenokārt ar stipriem kauliem un veseliem zobiem. Tomēr šī minerālviela organismā veic daudz vairāk funkciju. Kalcijs ir nepieciešams muskuļu darbībai, nervu impulsu pārraidei, normālai sirdsdarbībai un asins recēšanai. Bez pietiekama kalcija daudzuma organisms nespēj pilnvērtīgi darboties.
Lielākā daļa kalcija krājumu atrodas kaulos un zobos. Tie kalpo kā sava veida rezerve, kuru organisms nepieciešamības gadījumā izmanto. Ja ar uzturu netiek uzņemts pietiekami daudz kalcija, ķermenis sāk izmantot šos uzkrājumus, lai uzturētu stabilu minerālvielas līmeni asinīs.
Sākumā šis process parasti nerada nekādus pamanāmus simptomus. Taču ilgstošs kalcija trūkums ar laiku var izpausties dažādos veidos. Uztura speciālisti norāda uz piecām pazīmēm, kurām vērts pievērst uzmanību.