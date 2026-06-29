Foto: Shutterstock

Tavs organisms sūta tev brīdinājuma signālus: 5 pazīmes, kas liecina par kalcija trūkumu 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:15, 29. jūnijs 2026
Veselam Dzīvesveids

Daudzi cilvēki kalciju saista galvenokārt ar stipriem kauliem un veseliem zobiem. Tomēr šī minerālviela organismā veic daudz vairāk funkciju. Kalcijs ir nepieciešams muskuļu darbībai, nervu impulsu pārraidei, normālai sirdsdarbībai un asins recēšanai. Bez pietiekama kalcija daudzuma organisms nespēj pilnvērtīgi darboties.

Mājas
Glābiņš karstās naktīs: ģeniālas metodes, kā pāris minūtēs atvēsināt istabu bez kondicioniera
Kokteilis
Jau šonakt! Pirmā vasaras pilnmēness maģija būs īpaši labvēlīga piecām zodiaka zīmēm
Mājas
Gudras saimnieces jau sen atteikušās no šīm pannām: ko izvēlēties, lai neindētu paši sevi 8
Lasīt citas ziņas

Lielākā daļa kalcija krājumu atrodas kaulos un zobos. Tie kalpo kā sava veida rezerve, kuru organisms nepieciešamības gadījumā izmanto. Ja ar uzturu netiek uzņemts pietiekami daudz kalcija, ķermenis sāk izmantot šos uzkrājumus, lai uzturētu stabilu minerālvielas līmeni asinīs.

Sākumā šis process parasti nerada nekādus pamanāmus simptomus. Taču ilgstošs kalcija trūkums ar laiku var izpausties dažādos veidos. Uztura speciālisti norāda uz piecām pazīmēm, kurām vērts pievērst uzmanību.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Lai uzlabotu miega kvalitāti, magnijs jādzer konkrētā laikā – speciālisti atklāj, kad to vislabāk darīt
Veselam
Šis aizmirstais superauglis ir īsta dāvana slaidai figūrai: tagad tas atkal nāk modē
Veselam
8 pārtikas produkti, kas var samazināt vēža un diabēta attīstības risku – iekļauj tos savā uzturā jau šodien
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.