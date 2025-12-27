Foto. Danny Lawson/ PA Wire/PA Images

Vai vējš sācis Jaungada svinības agrāk? Laikapstākļu prognoze svētdienai 0

LETA
15:26, 27. decembris 2025
Ziņas Dabā

Naktī uz svētdienu un nedēļas pēdējā dienā Latvijā būs vējains un brāzmains laiks ar nokrišņiem, bet stiprais vējš pakāpeniski pierims svētdienas gaitā, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Kokteilis
Ko vilkt mugurā, sagaidot Ugunīgā Zirga gadu? Padomi katrai zodiaka zīmei, lai piesaistītu veiksmi un harmoniju
Kas tad nu? Baltais nams paziņo, ka Trampa un Zelenska tikšanās laiks tiek pārcelts
Ir laiks atbrīvoties no vecā: 5 lietas, kuras būtu ieteicams izmest pirms Jaunā gada 12
Lasīt citas ziņas

Naktī mākoņi turpinās aizklāt debesu lielāko daļu un daudzviet nesīs nokrišņus. Ziemeļrietumu vējš pūtīs mēreni stipri un brāzmās visā valsts teritorijā sasniegs 15-19 metrus sekundē (m/s), bet piekrastes rajonos pat 25-28 m/s. Minimālā gaisa temperatūra gaidāma -1…+4 grādu robežās.

Svētdien dienā vējainais laiks turpināsies, ziemeļrietumu un ziemeļu vējam brāzmās saglabājoties 15-19 m/s, piekrastē no rīta vēl līdz 25 m/s. Dienas gaitā vējš pakāpeniski pierims. Atsevišķos rajonos gaidāmi nokrišņi, lielākoties slapjš sniegs un lietus, brīžiem uzspīdēs saule, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -1…+5 grādiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Floridā sākusies Trampa un Zelenska tikšanās: ASV prezidents ziņo, ka centieni izbeigt karu ir noslēguma stadijā
“Tirgojam no paletēm un vēl lepojamies ar to.” Pircējs nepatīkami pārsteigts par novēroto situāciju kādā no Daugavpils pārtikas preču veikaliem
VIDEO. Tikai pēc publicēšanas internetā tūrists sapratis – bija soļa attālumā no drošas nāves

Rīgā naktī būs mākoņains, palaikam gaidāms lietus un slapjš sniegs, bet dienā brīžiem būs nokrišņi un ik pa laikam debesis skaidrosies. Ziemeļrietumu, ziemeļu vējš naktī brāzmās sasniegs 23-26 m/s, bet dienā vēja ātrums būs līdz 20-22 m/s. Temperatūra galvaspilsētā naktī būs +2…+3 grādi, bet dienā – līdz +2…+4 grādiem, prognozē LVĢMC.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Latviju skars spēcīgs ziemeļrietumu vējš: sinoptiķi aicina būt piesardzīgiem
Latvijā izsludināts oranžais brīdinājums par stipru vēju – iespējami postījumi
Uz vakarpusi viss mainīsies! Laika prognoze sestdienai
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.