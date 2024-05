Ziņa papildināta plkst. 13.20.

Princese Šarlote pasaulē nāca 2015. gada 2. maijā. Šodien viņai aprit deviņi gadi, un fani ar nepacietību gaida ikgadējo dzimšanas dienas fotoattēlu.Tomēr Velsas princese Keita Midltone un princis Viljams lauza karaliskās ģimenes tradīciju pagājušajā nedēļā, kad princim Luisam apritēja seši gadi, un šķiet, ka arī šoreiz viņi nolēmuši darīt to pašu, vēsta izdevums “The Mirror”.

Pagaidām neviena jauna Šarlotes bilde nav saņemta, un tas liecina, ka pāris nedomā atgriezties pie ierastajām tradīcijām. Pāris parasti nodeva aģentūrām bērnu attēlus jau dienu iepriekš ar nosacījumu, ka attēli tiek publicēti tieši dzimšanas dienā, taču tagad viņi ir mainījuši savu pieeju.

Tā vietā princeses Šarlotes jaunākais foto publicēts tērzēšanas platformā “X”. “Priecīgu 9.dzimšanas dienu, princese Šarlote! Paldies visiem par jaukajiem apsveikumiem!” viņas vecāki norāda ierakstā.

