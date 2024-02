Raķešu sistēma HIMARS darbībā, Ukraina. Foto. Scxanpix/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

"Frankenšteins GLSDB" – kas ir šis līdz šim neizmantotais ierocis, un kāpēc tas ir tik svarīgs Ukrainai?







Ikdienā Ukrainas bruņotajiem spēkiem vajadzētu saņemt amerikāņu GLSDB bumbas. Kas tas par “zvēru” un kā tas var ietekmēt situāciju frontē, skaidro vietne Unian.ua.

Tikai daži mūsdienu ieroči ir tik aizraujoši kā GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb). Šķiet, ka šajā bumbā ir apvienotas visas labākās īpašības:

tā ir precīza, lēta un viegli lietojama. Un pats galvenais, – GLSDB drīz nonāks Ukrainas militārpersonu rokās.

Janvāra pēdējā dienā brīfingā Kijivā ASV valsts sekretāra vietniece Viktorija Nulenda oficiāli apstiprināja, ka GLSDB bumbas-raķetes jau ir piegādāta Ukrainai, un tās jau ir ceļā uz fronti.

GLSDB bumba ir viens no jaunākajiem amerikāņu militāri rūpnieciskā kompleksa sasniegumiem, – neviens to iepriekš nav izmantojis kaujās. Ņemot vērā Nulendas teikto, ir gandrīz droši, ka Ukraina būs pirmā, kas to izdarīs.

Kas ir GLSDB – bumba vai raķete

GLSDB tika izveidots amerikāņu Boeing un zviedru Saab grupas ietvaros. Tas nav nekas pārsteidzošs: starptautiskā sadarbība šādos sarežģītos projektos jau sen ir kļuvusi par normu,

un Zviedrija tradicionāli ir valsts ar vienu no attīstītākajiem industriālajiem kompleksiem.

GLSDB darba modelēšana

Tomēr amerikāņi šeit ir “pirmā vijole”. GLSDB pamatā ir to izstrāde – miniatūra aviācijas bumba GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB, tulkojumā: maza diametra bumba), kuru sāka ražot jau 2005. gadā.

Bumbu GBU-39 un tās modernizēto versiju GBU-53 jau sen izmanto Rietumu aviācija, bet GLSDB ir uzstādīts uz šasijas, uz HIMARS raķešu palaišanas sistēmas.

GLSDB ir līdzīgA parastam transporta konteineram. Pateicoties tam, ienaidniekam ir grūtāk viņu atklāt.

Kā GLSDB darbojas?

Pēc tam, kad pastiprinātājs paceļ bumbu lielā augstumā, tā atdalās, spārni atveras, un tas ļauj bumbai lidot uz mērķi. Trāpījuma diapazons ir 150 kilometri: aptuveni tā pat kā ATACMS vadāmajām raķetēm (Ukraina saņēma šīs raķetes ar darbības rādiusu 165 km), un divreiz vairāk nekā GMLRS šāviņi (85 km), kas tiek aktīvi piegādāti Ukrainai.

Salīdzinot ar GMLRS šāviņiem, jaunajai munīcijai ir lielāka precizitāte, lielāka jauda, ​​un

to mazāk ietekmē ienaidnieka spiegošanas līdzekļi. Tās mērķa precizitāte ir līdz 90 centimetriem, tāpēc var sagaidīt precīzus trāpījumus.

Ja parastās raķetes pēc palaišanas lido pa ballistisko trajektoriju, GLSDB raķeti var palaist augstumā un plānot lidojumu pa citu izvēlēto trajektoriju. Bumba nodrošina 360 grādu kustību lielos un mazos uzbrukuma leņķos, pa gaisu reljefā, lai sasniegtu mērķus kalnos vai atgrieztos mērķī aiz nesējraķetes līdz 70 km attālumā. Tas viss padara to par patiesi universālu ieroci, raksta Unian.ua.

Tāpēc GLSDB ir sava veida “Frankenšteins”, kas salikts no divām dažādām sistēmām, starp kurām, šķiet, nav nekā kopīga. Izņemot vienu lietu: amerikāņiem ir milzīgs skaits gan M26 šāviņu, gan GBU-39 bumbu.

GLSDB priekšrocības

GLSDB bumba no pirmā acu uzmetiena nav revolucionāra, taču viss mainās, skatoties uz skaitļiem. Katra SDB bumba (galvenā un dārgākā GLSDB daļa) maksā tikai 40 000 dolāru! Salīdzinājumam ATACMS raķetes cena pārsniedz 1 miljonu dolāru, bet vienas spārnotās raķetes Storm Shadow (tā pati, kas nogremdēja Novočerkaskas pretraķešu aizsardzības sistēmu) izmaksas ir 2,5 miljoni dolāru. Atšķirība ir vienkārši kolosāla.

Galu galā milzīga GLSDB priekšrocība ir tā, ka, kā minēts iepriekš, tos var palaist ar HIMARS un M270. Abas palaišanas iekārtas darbojas Ukrainā. Ukraiņu militārpersonas tos labi pazīst. Un simtiem šādu sistēmu “stāv putekļos” Rietumu noliktavās, gaidot nogādāšanu Ukrainā.

GLSDB trūkumi

Kara laikā krievi saprata, ka ar viņiem var notikt jebkas, un viņi pielika lielas pūles, lai tas nenotiktu. Jo īpaši tiek būvēta ešelona pretgaisa aizsardzība. Tas dod savus rezultātus. Tiek baumots, ka šobrīd ne GMLRS, ne ATACMS nedarbojas tik labi, kā kādreiz.

Tomēr ir vēl viena problēma, kam ir vērts pievērst uzmanību, raksta portāls Unian.ua. Protams, GLSDB bumbas zemā cena ir laba lieta, taču tas nebūt negarantē, ka Ukraina saņems bumbas lielos daudzumos.

“Runas par GLSDB piegādēm notiek jau ilgu laiku,” Unian skaidro atvaļinātais ģenerālleitnants, “GLSDB noteikti ir nepieciešamas, to var izšaut 75 kilometrus pret šāviena virzienu, un bumba apgriezīsies, un trāpīs mugurā. Tomēr galvenais jautājums ir par daudzumu. Pašlaik piegādes ir tik daudz, lai mēs nezaudētu, bet viņi nesniedz palīdzību, lai mēs uzvarētu.”