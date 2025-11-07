“Viņa stāvēja samulsusi, es pasmaidīju…” Edijs Pipars dalās stāstā par kādu ļoti sirsnīgu notikumu 0
Labais vairo labo! Tas nav tikai “pliks” teiciens – tā ir realitāte. Būt vai darīt labu nenozīmē, ka obligāti jāziedo nauda, apģērbs vai pārtika. Būt labam neko nemaksā – rast līdzcilvēkos prieku var arī ar vienu teikumu.
Tieši tā izdarījis arī satura veidotājs un uzņēmējs Edijs Pipars. Ar vienu teikumu viņš uzlaboja svešas sievietes dienu.
Pipars dalās labā darba aprakstā: “Atgādinājums no šodienas – izdomāju, ka aizskriešu līdz vietējam veikalam nopirkt pusdienām visu nepieciešamo.
Izeju pa durvīm, un man pretī nāk sieviete ap 40+, sejā redzams nogurums un skumjas. Skatos uz viņu, apstājos, izņemu austiņas no ausīm un saku: “Bļāviens, jūs esat nenormāli skaista.”
Jums vajadzēja redzēt viņas sejas izteiksmi – viņa vienkārši atdzīvojās un mirdzēja. Viņa stāvēja samulsusi, es pasmaidīju, novēlēju jauku dienu un devos tālāk.
Un pie sevis padomāju, cik maz vajag, lai kādam liktu pasmaidīt vai pat mainītu visu dienas gaitu.
Morāle: dažkārt pietiek ar vienu sirsnīgu vārdu, lai svešam cilvēkam iedotu kārtīgu enerģijas lādiņu. Nekad nenovērtē par zemu, cik liela ietekme var būt mazam, laipnam žestam.”
Arī citi izbauda līdzcilvēku komplimentus
Madara komentāros pastāsta savu situāciju: “Varu piebalsot – šādi mirkļi iesēžas uz mūžu un silda sirdi. Reiz es arī gāju noskumusi, aizdomājusies, un man svešais pateica:
– Jums nepiestāv!
– Saku: kas?
– Jums nepiestāv nesmaidīt!!!
Tas lika man atplaukt, un abi aizgājām smaidīgi.
Kopš tās dienas es arī atļaujos uzrunāt svešus un pateikt ko labu… Jo tieši tā – tas mēdz glābt ne vien dienu, bet dzīves!”
Arī Teiksma mīl radīt prieku: “Es arī šādi daru, varu tikai piekrist – cilvēki momentā smaida un kļūst dzīvīgāki. Mēs varētu uztaisīt vienas dienas akciju – staigāt pa apkārtni un uzlabot visiem garastāvokli.”
“Es arī esmu tāds cilvēks. Man vienmēr paticis tas smaids, nelielais samulsums. Citi pat dažreiz pārjautā, it kā nenoticēdami, ka var saņemt šādu komplimentu. Bet es tikai pasaku, ko redzu – kādēļ klusēt, ja var kādu iepriecināt!” – raksta Annija.
