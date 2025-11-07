VIDEO. Kalifornijā aizdomās turamais par slepkavību pakaļdzīšanās laikā piedzīvo smagu kritienu 0
ASV Kalifornijas štatā iemūžināta spraiga pakaļdzīšanās, kas beidzās ar smagu potenciālās slepkavas kritienu.
Sanbernardino apgabala šerifa birojs informē, ka 47 gadus vecais Andželo Hosē Saldīvars nošāvis 28 gadus veco šerifa palīgu Endrjū Nunjezu, kurš kopā ar kolēģi bija reaģējis uz izsaukumu par vardarbību ģimenē Rančo Kukamongas pilsētā.
Pēc sākotnējās informācijas Saldīvars, bruņojies ar ieroci, draudējis sievietei, un, ieraugot policistus, nekavējoties pavērsis ieroci pret Nunjezu, iešaujot viņam galvā.
Nunjezs tika nogādāts slimnīcā, taču tur viņu pasludināja par mirušu. Par viņu sēro sieva, kura gaida viņu otro bērnu, kā arī divus gadus vecā meita, māte un četri brāļi un māsas.
In Loving Memory of Deputy Andrew Nunez
With heavy hearts and profound grief, we honor the memory of San Bernardino County Sheriff’s Deputy Andrew Nunez, who tragically lost his life in the line of duty on October 27, 2025.
Deputy Nunez served with unwavering commitment,… pic.twitter.com/aItFZqry5v
— San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) October 28, 2025
Pēc nozieguma Saldīvars uzsāka bēgšanu ar motociklu, uzņemot ātrumu līdz pat 270 km/h. Pakaļdzīšanās noslēdzās, kad netrafarēts policijas auto mēģināja viņu apturēt, un abi transportlīdzekļi sadūrās.
“Narkotiku apkarošanas nodaļas darbinieks netrafarētā automašīnā veica pārtveršanas manevru un sadūrās ar aizdomās turamo,” paziņoja šerifa departaments.
Trieciena rezultātā Saldīvars tika uzsviest gaisā un, nokrītot uz ceļa, guva smagus ievainojums. Viņu nogādāja slimnīcā ar helikopteru, un mediķi ziņo, ka viņa stāvoklis ir stabils.
Sanbernardino apgabala prokurors Džeisons Andersons paziņojis, ka Saldīvaram, visticamāk, tiks izvirzītas apsūdzības par kārtībsarga slepkavību. Viņam iepriekš nav bijis kriminālas pagātnes.
Šerifs Šenons Dikus preses konferencē uzsvēra, ka visa nodaļa ir dziļās sērās: “Mēs esam sērās. Deputāts Nunjezs kalpoja ar nelokāmu apņēmību, drosmi un līdzjūtību. Viņa drosme un upuris atspoguļo dzīvi, kas veltīta citu aizsardzībai – un šī nodošanās paliks mūžīgi mūsu sirdīs.”