Gada inflācija novembrī Latvijā samazinājusies līdz 3,8%: kurās preču grupās pieredzēts vislielākais cenu kritums? 0
Latvijā patēriņa cenas šogad novembrī salīdzinājumā ar oktobri samazinājās par 0,3%, bet gada laikā – šogad novembrī salīdzinājumā ar 2024. gada novembri – pieauga par 3,8%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 4,3%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, novembrī pieaudzis par 3,7%.
Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām 2025. gada novembrī, salīdzinot ar 2025. gada oktobri, bija ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem (-0,2 procentpunkti), pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem (-0,1 procentpunkts), kā arī dažādu preču un pakalpojumu grupai (+0,1 procentpunkts).
Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 0,5%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kritumu attiecīgajā grupā mēneša laikā akciju ietekmē bija kafijai (-2,3%), kā arī cena samazinājās svaigiem augļiem (-3%). Galvenokārt akciju ietekmē lētāks bija arī siers un biezpiens (-2,5%), augļu un dārzeņu sulas (-6,8%), piens (-2,8%), mājputnu gaļa (-1,6%), žāvēta, sālīta vai kūpināta gaļa (-1%), saldējums (-4%), piena produkti (-1,5%), šokolāde (-1,5%), brokastu pārslas (-6%) un sviests (-2%). Cenas samazinājās arī kartupeļiem (-5,6%) un cūkgaļai (-1%).
Savukārt cena pieauga svaigiem dārzeņiem (+9,4%), kā arī žāvētām, kūpinātām vai sālītām zivīm (+6,3%). Akciju noslēgumu ietekmē dārgāki kļuva makaronu izstrādājumi (+2,9%) un maize (+0,4%).
Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis mēneša laikā samazinājās par 0,5%. Alkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 0,8%, ko ietekmēja cenu kritums alum un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, savukārt dārgāks bija vīns. Tabakas izstrādājumu cenas mēneša laikā palielinājās vidēji par 0,1%.
Veselības aprūpes grupā mēneša laikā vidējais cenu līmenis palielinājās par 0,5%. Būtiskākā ietekme uz cenu kāpumu grupā akciju noslēgšanās rezultātā bija farmaceitiskajiem produktiem (+0,8%).
Ar transportu saistītās preces un pakalpojumi mēneša laikā kļuva lētāki par 1,2%, ko galvenokārt ietekmēja cenu samazinājums pasažieru aviopārvadājumiem. Degviela sadārdzinājās par 0,6%, tostarp dīzeļdegvielas cena pieauga par 0,9%, benzīna – par 0,7%, savukārt autogāzes cena saruka par 1,4%.
Ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem cenas mēneša laikā samazinājās par 0,6%. Būtiskākā ietekme uz samazinājumu bija kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem, daiļliteratūras grāmatām un ziediem.
Dažādu preču un pakalpojumu grupā cenas mēneša laikā palielinājās par 2%. Dārgākas kļuva personīgās higiēnas preces un skaistumkopšanas līdzekļi un uzturēšanās maksa veco ļaužu pansionātos.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kritums mēneša laikā bija viesnīcu pakalpojumiem, dabasgāzei, siltumenerģijai, apaviem. Savukārt sadārdzinājās elektroenerģija, apģērbi, kā arī mājokļa tīrīšanas un kopšanas līdzekļi.
2025. gada novembrī, salīdzinot ar 2024. gada novembri, lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām bija pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem (+1,4 procentpunkti), galvenokārt pieaugot kafijas, mājputnu gaļas, olu, šokolādes, konditorejas izstrādājumu, žāvētas, sālītas vai kūpinātas gaļas, liellopu gaļas un maizes cenām. Būtiska ietekme bija arī ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem (+1,1 procentpunkts), kā arī ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem (+0,3 procentpunkti).
Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā palielinājās par 5,2%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa pieaugumu šajā grupā gada laikā bija kafijai (+34,2%). Cenas pieauga mājputnu gaļai (+15,5%), olām (+19,6%), šokolādei (+17,2%), konditorejas izstrādājumiem (+4,7%), žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (+2,5%), liellopu gaļai (+26,6%) un maizei (+2%). Dārgāki bija arī svaigi augļi (+2,9%), žāvētas, kūpinātas vai sālītas zivis (+17,9%), konservētas vai pārstrādātas zivis un jūras velšu izstrādājumi (+8,8%), piens (+3,1%), tēja (+12,1%), jogurts (+4,2%) un atspirdzinošie dzērieni (+7,9%).
Savukārt cena samaiznājās svaigiem dārzeņiem (-2,1%), olīveļļai (-8,9%), kartupeļiem (-6,1%), miltiem un citiem graudaugiem (-3,2%).
Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis gada laikā pieauga par 2,1%. Tabakas izstrādājumiem gada laikā cenas palielinājās vidēji par 9,4%. Savukārt alkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 1,8%, galvenokārt kļūstot lētākiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un alum.
Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 6,2%. Gada laikā būtiskākais cenu kāpums bija elektroenerģijai (+14,2%). Dārgāki bija mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi (+7,8%), siltumenerģija (+2%), mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi (+10,6%), mājokļa īre (+6,6%), ūdensapgāde (+6,7%), kanalizācijas pakalpojumi (+8,9%), atkritumu savākšana (+5,1%) un dabasgāze (+2,2%). Savukārt lētāks bija cietais kurināmais (-2,3%).
Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis gada laikā kāpa par 3,7%. Gada laikā dārgāki kļuva ārstu speciālistu pakalpojumi, zobārstniecības pakalpojumi, medicīnas analīžu laboratoriju un rentgenoloģijas centru pakalpojumi.
Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem cenas gada laikā pieauga par 2,2%, ko galvenokārt noteica cenu kāpums degvielai (+2,5%), tostarp dīzeļdegvielai – par 3,5%, auto gāzei – par 9,6%, savukārt benzīnam vidējais cenu līmenis saglabājās nemainīgs. Gada laikā pieauga cenas citiem pakalpojumiem personiskajiem transportlīdzekļiem, personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam, pasažieru aviopārvadājumiem. Savukārt lētākas bija lietotas automašīnas.
Restorānu un viesnīcu pakalpojumiem vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 5,4%. Dārgāki bija ēdināšanas pakalpojumi, tostarp cenu kāpums bija restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem (+4,9%), ēdnīcu pakalpojumiem (+6,2%) un ātrās ēdināšanas pakalpojumiem (+8,2%). Cenas pieauga viesnīcu pakalpojumiem (+2,7%).
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums gada laikā bija telekomunikāciju pakalpojumiem, apģērbiem, televīzijas abonēšanas maksai, pirmsskolas izglītībai, augstākajai izglītībai, uzturēšanās maksai veco ļaužu pansionātos, atpūtas un sporta pakalpojumiem un juvelierizstrādājumiem. Savukārt lētākas bija personīgās higiēnas preces un skaistumkopšanas līdzekļi, ziedi, autotransportlīdzekļu apdrošināšana.