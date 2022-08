Gailenes, baravikas, bekas ne tikai vēderpriekam. Arī veselībai!

Foto: SHUTTERSTOCK

Antra Krastiņa, "Praktiskais Latvietis", AS "Latvijas Mediji"

Kad zaļajā sūnu paklājā pavīd gaileņu oranžās galviņas, sēņotāji sarosās un pa rokai noliek skalu grozus, jo tās vēsta – klāt sēņu laiks. Kaut vai riekšavu salasīt, lai tiktu pie pirmās gaileņu mērces. Kopā ar jaunajiem kartupeļiem – kas var būt labāks par šo! Turklāt gailenes ir garšīgas un pat ārstnieciskas. Tāpat arī baravikas.

Gailenes (Cantharellus cibarius) aug sausos un mēreni mitros skujkoku un jauktos mežos. Ja ierauga vienu gaileni, tai apkārt jālūko pēc citām, jo tās aug baros. Lasīšanas sezona ir gara – no jūnija vidus līdz pat pirmajām salnām.

Kas vērtīgs gailenēs

Foto: SHUTTERSTOCK

Gailenes bagātas ar A vitamīnu (vairāk nekā burkānos), B grupas vitamīniem, C, PP, E un D vitamīnu (100 g ir vairāk nekā vienas dienas deva). Tās satur dzelzi, varu, kāliju, kalciju, nātriju, magniju, mangānu, kobaltu u.c. makroelementus un mikroelementus, olbaltumvielas, ogļhidrātus. Vēl – polisaharīdus, kuru sastāvā esošā hitinmannoze ļoti veiksmīgi tiek galā ar dažādiem zarnu parazītiem un to oliņām. Arī pašā gailenē nav tārpu, un reti kad atradīsiet tārpainu gaileni. Tikai jāielāgo: hitinmannoze iet bojā jau 60 °C temperatūrā, tās iedarbību mazina arī ēdienam pievienotais sāls. Tāpēc gailenes kā pretparazītu līdzekli lieto svaigā veidā, kaltētas un pēc tam samaltas pulverī vai aplietas ar degvīnu.

Gailenes ieteicamas, ja ir hepatīts, aknu hemangiomas, aknu aptaukošanās, jo tajās esošais ergosterols labvēlīgi ietekmē aknu fermentus, veicina to attīrīšanos.

Šīs sēnes satur lentinanu – bioloģiski aktīvu savienojumu, kam piemīt izteikta pretvēža iedarbība, tāpēc tās lieto vēža profilaksei. Japānā lentinana ekstraktu izmanto injekcijām onkoloģisko slimību terapijā. Gailenes vērtīgas arī ar tajā esošo lanonīnu, ko lieto trombozes ārstēšanai, ar antioksidantiem, kas iznīcina brīvos radikāļus un līdz ar to mazina hroniskus iekaisumus, to saasināšanos.

Gailenēs ir cīņā ar stresu tik svarīgais B5 vitamīns, tāpēc tās ieteicamas kā līdzeklis, ja ir depresija, trauksme. B3 vit­amīns jeb niacīns regulē cukura līmeni asinīs, šūnu, muskuļu un saistaudu elpošanu, piedalās smadzeņu vielmaiņā, pozitīvi ietekmē noskaņojumu, miegu un sirdsdarbību, palīdz no organisma izvadīt toksīnus. Tieši niacīns gailenes padara par labu līdzekli ādas veselības uzlabošanai – tās lieto piņņu, ādas apsārtumu, kairinājumu, iekaisumu ārstēšanai.

Vēl viena lieliska gaileņu īpašība – atšķirībā no citām sēnēm, tās neuzkrāj radioaktīvas vielas, bet veicina radionukleīdu izvadīšanu no organisma. Laba ziņa arī kaloriju skaitītājiem – gailenēs to ir ļoti maz (100 g tikai 19 kalorijas).

INTERESANTI

• Gailenes aug un tās pārtikā un ārstniecībā lieto arī Meksikā, Himalaju kalnu reģionā, daudzās Āfrikas valstīs.

• Ķīnā no gailenēm gatavo preparātus redzes korekcijai un tā sauktā vistas akluma ārstēšanai.

• Francijā XVII gadsimtā gailenes uzskatīja par delikatesi, tāpēc ilgu laiku tās cēla galdā tikai aristokrātiem.

• Senāk Normandijā gailenes iekļāva līgavaiņa kāzu maltītē, jo uzskatīja, ka tās veicina iekāri.

• Lielākās gailenes sastopamas Kalifornijā – viena sēne sver vidēji 0,5 kilogramus.

No tautas dziedniecības ieteikumu un recepšu pūra

Foto: SHUTTERSTOCK

• Gailenes iesaka ēst, lai novērstu hronisku nogurumu, nemieru, miega traucējumus, locītavu un muskuļu sāpes, caureju, meteorismu, zobu griešanu.

• Tautas medicīnā izmanto svaigas un kaltētas, pulverī sasmalcinātas gailenes. Svaigās sēnēs vitamīnu ir vairāk, tāpēc tās noder organisma aizsargspēju paaugstināšanai, infekcijas slimību ārstēšanai. Gaileņu pulveri uzskata par dabisku antibiotiķi.

Pulvera uzlējuma degvīnā gatavošana: 1 ēdamkaroti kaltētu, pulverī samaltu gaileņu aplej ar 200 ml degvīna, ļauj ievilkties 10 dienas – reizi dienā saskalo. Neizkāš. Pirms lietošanas sakrata un dzer ar visiem nosēdumiem.

• Ja ir angīna: 2 ēdamkarotes svaigu gaileņu aplej ar glāzi verdoša ūdens, slēgtā traukā ļauj ievilkties 30 minūtes. Izkāš. Ar izvilkumu 2 reizes dienā skalo kaklu.

• Cukura diabēta gadījumā: 200 g svaigu gaileņu aplej ar 1,5 l degvīna, liek ledusskapī un ļauj ievilkties 2 nedēļas. Lietošana: glāzē ūdens ielej tējkaroti uzlējuma, izdzer pirms ēšanas. Kurss – 2 mēneši.

• Ja ir zarnu parazīti: katru dienu pirms miega lieto 2 tējkarotes gaileņu uzlējuma degvīnā. Kurss – 20 dienas.

Otrais variants: tējkaroti gaileņu pulvera aplej ar 100–150 ml silta ūdens, ļauj ievilkties 30 minūtes. Samaisa un dzer ar visiem nosēdumiem 1–2 reizes dienā pirms ēšanas. Kurss – 25 dienas.

• Ja ir glaukoma: 10 g gaileņu pulvera aplej ar 2 glāzēm verdoša ūdens, ūdens peldē karsē 15 minūtes. Noņem no uguns, stundu ļauj ievilkties. Lieto pa deserta karotei 3 reizes dienā pirms ēšanas.

• Ja ir aizkuņģa dziedzera, aknu slimības (aknu aptaukošanās, ciroze, hemangiomas), katru vakaru lieto pa 1 tējkarotei gaileņu uzlējuma degvīnā. Kurss – 3–4 mēneši.

• Aknu attīrīšanai: lieto 2 tējkarotes uzlējuma vakarā. Kurss – 15 dienas.

• Hepatīta gadījumā: lieto 1 tējkaroti uzlējuma no rīta un vakarā. Kurss – 4 mēneši.

• Pretvēža profilaksei: karoti gaileņu pulvera aplej ar 200 ml verdoša ūdens, ļauj ievilkties 30 minūtes. Lieto pa 100 ml 2 reizes dienā.

• Ja ir onkoloģiskas saslimšanas: katru dienu lieto pa karotei gaileņu pulvera.

• Lai atbrīvotos no liekā svara, īpaši tad, kad tā uzkrāšanās saistīta ar nepareizu aknu darbību: 2 reizes dienā tukšā dūšā lieto pa tējkarotei gaileņu pulvera, uzdzerot glāzi ūdens.

• Ja ir blaugznas, kā arī matu stiprināšanai iesaka dzert gaileņu pulvera uzlējumu degvīnā.

Foto: SHUTTERSTOCK

Baravikas (Boletus edulis) aug zem kuplām eglēm, bērzu, ozolu tuvumā, priežu audzēs. Baraviku sezona sākas jūnijā, beidzas oktobrī.

Kas vērtīgs baravikās

Baravikas satur A vitamīnu (vairāk nekā citas sēnes), B1, C un D vitamīnu, 22 aminoskābes, vērtīgo steroīdu ergosterolu (500 mg 100 g kaltētu sēņu), kā arī tā atvasinājumu ergosterola peroksīdu (30 mg 100 g kaltētu sēņu), kam piemīt pretmikrobu un pretiekaisuma aktivitāte, spēja kavēt dažādu šūnu ļaundabīgu attīstību un vairošanos. Olbaltuma baravikās ir vairāk nekā gaļā – svaigas baravikas satur 3,7%, kaltētas – 27,6% olbaltuma.

No tautas dziedniecības ieteikumu un recepšu pūra

Foto: SHUTTERSTOCK

• Tautas medicīnā baravikas lieto, lai ārstētu apsaldējumus, furunkulus, ādas čūlas, uzlabotu vielmaiņu, profilaksei pret onkoloģiskām saslimšanām, arteriālā asinsspiediena samazināšanai, pret galvassāpēm, sirds un dažādu gremošanas trakta slimību gadījumos, vairogdziedzera darbības uzlabošanai, lai iznīcinātu zarnu trakta infekcijas nūjiņas, kā palīglīdzekli, sirgstot ar tuberkulozi.

• Vispārējai veselības stiprināšanai iesaka lietot pa tējkarotei sausa baraviku pulvera dienā.

• Baravikas jāēd, lai vienmēr justos mundrs.

• Ja ir apsaldējumi: bojātās vietas 2–3 dienu laikā ierīvē ar baraviku cepurīšu uzlējumu degvīnā. Tā dara, līdz āda atjaunojas.

• Ja ir locītavu kaites: veselu kaltētu baraviku applaucē verdošā ūdenī. Nedaudz atdzesētu liek pie sāpošās vietas, pārklāj ar plēvi un aptin ar siltu šalli, lakatu. Kompresi liek pāris stundu pirms gulētiešanas. Tā rīkojas, līdz problēma atkāpjas.

• Onkoloģisko slimību profilaksei: litra burku piepilda ar svaigām sagrieztām baravikām, pārlej ar degvīnu, noliek tumšā vietā un ļauj ievilkties 2 nedēļas. Izkāš, nospiež biezumus. 20–30 minūtes pirms brokastīm un pusdienām lieto pa tējkarotei uzlējuma uz pusglāzi ūdens, pirms vakariņām – 2 tējkarotes uz pusglāzi ūdens.

• Stenokardijai, tās profilaksei: 3 reizes dienā 30 minūtes pirms ēšanas apēd ēdamkaroti sasmalcināta baravikas mīkstuma. Kurss – 2 nedēļas. Ja nepieciešams, kursu var atkārtot, tikai jāievēro nedēļu ilgs pārtraukums.

• Organisma spēcināšanai: 1/2 glāzes svaigu vai 1/4 glāzes kaltētu baraviku kātiņu aplej ar 200 ml degvīna. Noliek tumšā vietā, ļauj ievilkties nedēļu – reizi dienā burku sakrata. Izkāš, biezumus izspiež. Lieto pa tējkarotei izvilkuma 2 reizes dienā 15–20 minūtes pirms ēšanas, atšķaidot pusglāzē ūdens.

Foto: SHUTTERSTOCK

Bekas (Boletus) satur visas organismam nepieciešamās aminoskābes, tās ir bagātas ar dzelzi, fosforu, kālija sāļiem, A, B, B1 un PP vitamīnu.

• Apšu bekas lieliski attīra asinis un samazina holesterīna līmeni, palīdz no organisma izvadīt metālus un toksiskās vielas. Lai uzlabotu asinssastāvu, lieto 1 tējkaroti apšu beku pulvera dienā. Kurss – 1 mēnesis.

• Priežu bekas izmanto tuberkulozes un stenokardijas profilaksei.

• Sviesta bekas palīdz, ja ir podagra, galvassāpes.