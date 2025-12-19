“Garšas apritē ar Piparu”: kā pagatavot skaistu plati “Adventes vainagu” 0

LA.LV
14:31, 19. decembris 2025
Stāsti Pieredze

Jaunais “Garšas apritē ar Piparu” TV24 raidījums klāt!

Kokteilis
Smieklīgi, bet patiesi: šīs 3 zodiaka zīmes šogad pelnījušas žagarus zem eglītes 3
VIDEO. “Daudzi atstāj grozus un aiziet.” Pašapkalpošanās kases rada haosu un mulsina pircējus
TV24
“Vaimanāšana, ka visi grimst nabadzībā, ir nepatiesa, latviešiem naudas paliek arvien vairāk,” Bergs par “sūro” dzīvi Latvijā 177
Lasīt citas ziņas

Šoreiz Mairita Lūse (RD mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājas vietniece) – Gatavo plati ar kūpinātu lasi, svaigiem gurķiem, tomātiem un paipalu olām.

Plate (Adventes vainags)

Plate ar kūpinātu lasi, svaigiem gurķiem, dillēm, paipalu olām (varbūt tomāti). Tas viss sakārtots pa virsu smēriņam, kas izlikts uz riņķi veidojot adventes vainagu.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. “Nav pieņemami, ka kāds cieš sāpes vai pat zaudē dzīvību naudas dēļ!” Ēriks stāsta, kas viņu motivēja “Dod pieci” ziedot 100 000 eiro
“Tā ir vardarbība! Mana meitiņa zina, ko nozīmē smakt!” Sanitas sašutusi par dūmu mākoņiem pie bērnu slimnīcas
Krievija tiek turēta aizdomās par mēģinājumu sagrābt Francijas civilo kuģi, vēsta “The Telegraph”

Sastāvdaļas: svaigs siers, krējums, mārrutki, kūpināts lasis, paipalu olas, svaigs gurķis, dilles, var rīv”etu citrona vai laima miziņu un šnit-lokus

1. Paipalu olas – liek vārošā ūdenī un vāra 2 min.

2. Svaigo sieru sajauc ar krējumu un garšvielām humusam? vai mārrutkus? Šo smēriņu kārto uz riņki, veido apli. Un tad dekorē ar gurku stremelēm, vārītām paipalu olām, kūpinātu lasi, dillēm. var šnitlokus vai pat tomātus.

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.