“Garšas apritē ar Piparu”: kā pagatavot skaistu plati “Adventes vainagu” 0
Jaunais “Garšas apritē ar Piparu” TV24 raidījums klāt!
Šoreiz Mairita Lūse (RD mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājas vietniece) – Gatavo plati ar kūpinātu lasi, svaigiem gurķiem, tomātiem un paipalu olām.
Plate (Adventes vainags)
Plate ar kūpinātu lasi, svaigiem gurķiem, dillēm, paipalu olām (varbūt tomāti). Tas viss sakārtots pa virsu smēriņam, kas izlikts uz riņķi veidojot adventes vainagu.
Sastāvdaļas: svaigs siers, krējums, mārrutki, kūpināts lasis, paipalu olas, svaigs gurķis, dilles, var rīv”etu citrona vai laima miziņu un šnit-lokus
1. Paipalu olas – liek vārošā ūdenī un vāra 2 min.
2. Svaigo sieru sajauc ar krējumu un garšvielām humusam? vai mārrutkus? Šo smēriņu kārto uz riņki, veido apli. Un tad dekorē ar gurku stremelēm, vārītām paipalu olām, kūpinātu lasi, dillēm. var šnitlokus vai pat tomātus.