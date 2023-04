Publicitātes foto

Jau tagad dienas kļūst arvien garākas, siltākas un saulainākas, līdz ar to vēlamies tvert pēc iespējas vairāk saules staru. Taču šajā laikā ir būtiski neaizmirst pa ādas veselību. Lai pienācīgi sagatavotos vasarai, ieteicams apmeklēt dermatologu. Dermatologu konsultācijas pirms sauļošanas sezonas sniedz iespēju pārliecināties par ādas stāvokli un saņemt noderīgus ieteikumus, kas ļaus vislabāk no UV stariem pasargāt tieši jūsu ādu.

Vizītes laikā dermatologs novērtēs ādas kopējo stāvokli

Pēc garas ziemas un pavasara ieteicams apmeklēt dermatologu, lai veiktu ādas vispārējo apskati un noskaidrotu tās stāvokli. Dermatologs spēs vislabāk novērtēt katra ādas tipa stāvokli un tā iezīmes, attiecīgi reaģējot uz kādām negatīvam pārmaiņām. Tas ir būtiski, lai pirms sauļošanas sezonas, kad ādai rodas papildu slodze un stress, jau esošās ādas problēmas neatstātu uz ādu vēl negatīvāku iespaidu un neradītu diskomfortu.

Ādas ārsts veiks dzimumzīmju pārbaudi

Viens no būtiskākajiem faktoriem, kam pirms saulainās sezonas nepieciešams pievērst uzmanību, ir dzimumzīmes. Tās ir viens no ādas vēža riska faktoriem, tādēļ ir būtiski dzimumzīmēm pievērst pastiprinātu uzmanību, regulāri veicot kā pašpārbaudes, tā arī profilaktiskās pārbaudes pie dermatologa. Vēlams dzimumzīmju pārbaudi veikt pirms un pēc sauļošanās sezonas, lai novērtētu, vai saules ietekmē nav radušās kādas negatīvas pārmaiņas. Dermatologs ādas veidojumus pārbauda daudzkārtējā palielinājumā, novērtējot to struktūru, līdz ar to, ja pārbaudes tiek veiktas regulāri, iespējams daudz vieglāk salīdzināt tagadējo un iepriekšējo dzimumzīmes stāvokli.

Turklāt, pastāv vairāki gadījumi, kad ar vizīti pie dermatologa pavisam noteikti nevajag vilcināties. Ja dzimumzīmei novērojamas kādas no šīm pazīmēm, nekavējoties vērsieties pie speciālista:

dzimumzīmei īsā laikā mainījies izmērs, forma;

tai ir izplūdušas un neskaidras malas;

dzimumzīme niez, lobās, asiņo vai sāp;

ir paradījies jauns un aizdomīgs ādas veidojums;

dzimumzīme ir vairākās krāsās.

Saņemsiet ieteikumus, kā pasargāt ādu no saules nelabvēlīgās ietekmes

Katra cilvēka ādas tips un stāvoklis ir unikāls, tāpēc ir vērts vērsties pie dermatologa, lai saņemtu ieteikumus, kas sniedz iespēju parūpēties par jūsu ādas veselību. Ja dermatologs iesaka speciāli nesauļoties, jo tas rada ievērojamus riskus jūsu veselībai, vēlams šo ieteikumu ņemt vērā. Dermatologs vizītes laikā parasti iesaka piemērotākos saules aizsarglīdzekļus, lai tieši jūsu āda būtu maksimāli pasargāta no UV staru ietekmes. Lai pasargātu jūsu ādu, vēlams tos regulāri izmantot.

Lūk, drošas sauļošanās ieteikumi, par kuriem jums atgādinās arī dermatologs.

Izvairīties no saules stariem laikā no 11.00 līdz 16.00.

Lietot saules aizsargkrēmu un to ik pēc laika atjaunot.

Ilgstoši neatrasties tiešos saules staros.

Lietot galvassegu un dot priekšroku brīvam un plānam apģērbam.

