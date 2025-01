Foto.. pexels.com

Gods un slava Vīnes desiņām – nopelnīts UNESCO mantojuma statuss! Īsi par desiņu vēsturi Ieteikt







Vīnes desiņu kioski ir vieta, kur apstājas sētnieks, šoferis, tūrists un slavenības, lai remdētu izsalkumu ar vienu tradicionālu uzkodu. Tagad tai ir arī oficiāls UNESCO apstiprinājums, ka tā ir daļa no Austrijas mantojuma.

Reklāma Reklāma

“Würstelstand” kultūra novembra beigās kļuva par vienu no jaunākajiem papildinājumiem nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, ko pārrauga Austrijas UNESCO komisija. Tā pievienojas Austrijas galvaspilsētas atšķirīgajiem krodziņiem jeb “Heurigen”, kas ir iekļauti sarakstā kopš 2019. gada, un pilsētas slaveno kafejnīcu kultūru, kas tika godināta 2011. gadā.

“Würstelstand”, kas tagad norāda uz paaudzēm senu vēsturi, ir vairāk nekā tikai taukainas un trekns gastronomijas izstrādājums.

Vīnes desiņu kioski ir pazīstami ar to, ka tie pulcē dažāda statusa un izcelsmju cilvēkus.

Tām pat ir virkne nosaukumu

Iepazīstieties ar “Haasse” – rupjo vārītu desu, kā arī “Käsekrainer” — kūpināta desiņa, kas piesūcināta ar sieru, kas izkūst, dažkārt tā pazīstama arī kā “Eitrige” jeb “strutainā” desa. Ir arī “Oaschpfeiferl”, pikantā ar peperoni un “Krokodü” jeb kornišoni.

Vīnē desu stendiem ir sena vēsture – sākotnēji tas bija tikai spainis ar karstu ūdeni, kurā peldējās desiņas. Tos pārdeva no “maziem suņu vilktiem pajūgiem vai no lielākiem, zirgu vilktiem, vēlāk ar VW autobusos vai no traktoriem.

Tradīcija aizsākās Austroungārijas impērijas laikos pirms Pirmā pasaules kara, kad bijušie karavīri iekārtoja mobilās kafejnīcas, lai nopelnītu iztiku.

Vīnē visilgāk pastāvošais kiosks savā vietā “Würstelstand Leo” piedāvā desas kopš 1928. gada.

Kioski kļuva par lielākām iestādēm pēc tam, kad 1969. gadā tām tika piešķirta plašāka atļauja stacionāriem stendiem. Tieši tad tika ieviests režģis un izgudrots sierīgais “Käsekrainer” – šodien tā jau ir klasika.

Šis tituls ir atzinība visiem tiem vīniešiem, kuri ar savu sirds siltumu un šarmu padara desu stendus vairāk nekā tikai uzkodu vietu – tā ir tikšanās vieta, kur satiekas dzīvesprieks un kultūra, vēsta pilsētas pziņojums, “mēs par to esam cīnījušies ilgu laiku.”