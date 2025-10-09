Būs jāpārplāno brīvdienas – Ryanair atsauc vēl 1,2 miljonus biļešu lidojumiem uz Spāniju 6
Eiropas lielākā zemo cenu aviokompānija Ryanair turpina samazināt lidojumus uz Spānijas reģionālajām lidostām, saasinoties konfliktam ar Spānijas lidostu operatoru AENA un vietējām varas iestādēm par pieaugošajām lidostu nodevām.
Saskaņā ar aviokompānijas paziņojumu, 2026. gada vasaras lidojumu grafikā tiks likvidēti 1,2 miljoni sēdvietu (–10 %) uz Spānijas reģionālajām lidostām, kā arī pilnībā pārtraukti lidojumi uz un no Astūrijas lidostām, tostarp Hihonas un Oviedo.
Ryanair grupas izpilddirektors Maikls O’Līrijs norāda: “Spānijas valdībai piederošais lidostu operators AENA ar augstām nodevām un nepamatotu cenu paaugstināšanu kavē reģionālās satiksmes, tūrisma un nodarbinātības izaugsmi. Tā vietā, lai samazinātu nodevas mazāk noslogotajās reģionālajās lidostās, AENA plāno tās palielināt par 7% – tas ir lielākais pieaugums pēdējo desmit gadu laikā. Tādēļ Ryanair pārcels 1,2 miljonus sēdvietu no Spānijas reģionālajām lidostām uz lielākajām lidostām, piemēram, Madridi, Barselonu, Palmu un Malagu, kā arī uz lētākām konkurentu lidostām Itālijā, Marokā, Horvātijā, Zviedrijā un Ungārijā.”
Strīds starp Ryanair un AENA aizsākās jau pirms Covid-19 pandēmijas, taču nodevu paaugstināšana tika atlikta pandēmijas seku dēļ. 2025. gadā, kad cenas tomēr tika palielinātas, Ryanair sāka masveidā samazināt lidojumus uz Spāniju – vispirms 2025. gada vasarā, tad 2025.–2026. gada ziemā, un tagad plāno turpināt šo politiku.
Samazinājumi skar arī Baltiju
Ryanair paziņojusi par lidojumu grafika samazināšanu uz Igaunijas galvaspilsētu Tallinu par 40%, kas nozīmē 110 000 sēdvietu un piecu starptautisko maršrutu – Milāna–Bergamo, Pafa, Roma–Čampīno, Venēcija–Trevizo un Vīne – zaudēšanu. Šis lēmums seko jau iepriekš paziņotajam 45% ietilpības samazinājumam (230 000 sēdvietu) 2025. gada vasaras grafikā.
Iemesls ir Tallinas lidostas nodevu pieaugums par 70%, kas, pēc Ryanair domām, grauj Igaunijas konkurētspēju kā tūrisma galamērķi. “Citās valstīs, piemēram, Zviedrijā, Ungārijā, Polijā un Itālijas reģionos, izmaksas tiek samazinātas, lai veicinātu pasažieru plūsmu un tūrismu,” teikts aviokompānijas paziņojumā.
Tāpat Ryanair atteikusies no plāniem palielināt lidojumu skaitu uz Lietuvu, jo pieauguši tarifi aviokompānijām par piekļuvi valsts lidostām, padarot paplašināšanos neizdevīgu.Ilgstošs konflikts ar Spāniju un citām valstīm
Spānija nav vienīgā skartā valsts – Ryanair samazinājusi lidojumus arī uz Vīni, kā arī vairākām pilsētām Itālijā, Vācijā un Latvijā, reaģējot uz lidostu nodevu pieaugumu.