Gruzijā tiks pārskaitīti biļeteni aptuveni 14% vēlēšanu iecirkņu, otrdien pavēstīja centrālā vēlēšanu komisija, ar šo paziņojumu nākot klajā pēc opozīcijas apsūdzībām par plašiem pārkāpumiem balsojuma gaitā.

“Rajonu vēlēšanu komisijas veiks biļetenu pārskaitīšanu piecos vēlēšanu iecirkņos, kas pēc nejaušības principa izvēlēti katrā vēlēšanu apgabalā,” teikts komisijas paziņojumā.

Saskaņā ar komisijas izziņotajiem teju pilnīgajiem rezultātiem valdošā partija “Gruzijas sapnis” ieguvusi 53,9% balsu, bet opozīcijas koalīcija – 37,7%. Prorietumnieciskās opozīcijas partijas atsakās atzīt sestdien notikušā balsojuma rezultātus, uzstājot, ka tie ir viltoti par labu partijai “Gruzijas sapnis”.

Desmitiem tūkstoši cilvēku pirmdien Tbilisi piedalījās protesta mītiņā. Prezidente Salome Zurabišvili paziņojusi, ka vēlēšanu rezultāti ir “nelikumīgi”, un apgalvo, ka vēlēšanās ir iejaukusies “Krievijas speciālā operācija”.

Opozīcijas partijas arī draud, ka neiesaistīsies jaunajā parlamentā, to dēvējot par nelikumīgu, un pieprasa jaunas vēlēšanas, ko vadītu “starptautiska vēlēšanu administrācija”. ASV un Eiropas Savienība ir nosodījušas vēlēšanu pārkāpumus.

Gruzijas vadošo vēlēšanu novērotāju grupa pirmdien paziņoja, ka ir atklāti pierādījumus par plaša mēroga krāpšanas gadījumiem, un pieprasīja anulēt vismaz 15% no nodotajām balsīm.

