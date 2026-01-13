Foto: Pexels

Atsvaidzinoša gurķu mērcīte – vienkārša recepte ikdienišķai uzkodai 0

16:16, 13. janvāris 2026
Receptes

Šī vieglā un aromātiskā mērce ir lielisks papildinājums gaļai, zivīm, kartupeļiem vai pat svaigiem dārzeņiem. Atsvaidzinoša, ar vieglu skābenuma noti, tā pagatavojama pāris minūtēs un garšo vēl labāk, kad mazliet “ievilkusies”.

Sastāvdaļas:

150 g skābā krējuma (vai dabīgā jogurta);
1 ēdamkarote majonēzes;
2 vidēji marinēti gurķi;
3 ēdamkarotes smalki sakapātu zaļumu (dilles, pētersīļi, baziliks vai citi pēc izvēles);
1 tējkarote citrona sulas;
1 ķiploka daiviņa;
šķipsniņa maltu melno piparu;
šķipsniņa sāls.

Pagatavošana:

  1. Marinētos gurķus ļoti smalki sasmalcina vai sarīvē. Ja tie ir ļoti sulīgi, lieko šķidrumu viegli nospiež.
  2. Bļodā sajauc skābo krējumu (vai jogurtu), majonēzi, citrona sulu un smalki sasmalcinātu ķiploku.
  3. Pievieno gurķus un zaļumus, samaisa. Pēc garšas pievieno sāli un melnos piparus.
  4. Mērci liek ledusskapī vismaz uz 30 minūtēm, lai garšas savelkas un kļūst izteiksmīgākas.

Lai labi garšo!

