Sākoties Ukrainas ofensīvai Kurskas apgabalā, robežu sargājošās krievu karavīru vienības bija pārņēmusi panika. Situāciju pasliktināja pavēļu un ieroču trūkums, raksta “Verstka”.

FOTO. Ja Latvija būtu monarhija, kuri 3 sabiedrībā zināmi cilvēki to vadītu? Ne visi piekritīs MI teiktajam

LA.LV kolāža (Institute for the Study of War; otru fotogrāfiju savā Telegram kanālā publicējis Kurskas apgabala gubernators Aleksejs Smirnovs, tajā redzami postījumi Sudžas pilsētā 2024. gada 6. augustā, ko radīja Ukrainas spēku apšaude Krievijas Kurskas apgabalā. Krievija 2024. gada 6. augustā paziņoja, ka tā ir atvairījusi Ukrainas armijas mēģinājumu ielauzties Kurskas pierobežas reģionā pēc vairākām tāda paša veida operācijām, par kurām pēdējos mēnešos paziņoja prokrievu kaujinieku grupa. Saskaņā ar Kurskas apgabala gubernatora pienākumu izpildītāja Alekseja Smirnova teikto Ukrainas armijas karavīri veica “izrāviena mēģinājumus” Sudžas un Korenevas rajonos. (Foto: Kurskas apgabala gubernators / AFP) / IZMANTOŠANA EDITORIĀLĀM IZMANTOŠANAI – MANDATĪRAIS KREDITTS “AFP PHOTO / KURSKAS APLOKAS GUBERNATORS”