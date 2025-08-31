Iemesli, kāpēc mazuļi tiek atstāti glābējsilītē, ir dažādi un sāpīgi: kas liek māmiņām pieņemt šādu lēmumu? 0
Iemeslus, kāpēc māmiņas nonāk pie lēmuma atstāt bērniņu glābējsilītē, TV24 raidījumā “Uz līnijas” atklāj Laura Zvirbule, projekta “Glābējsilīte” vadītāja Latvijā.
Raidījuma skatītājs jautā: “Kāds ir vecums sievietēm, kuras atstāj bērnus? Man ir tāda sajūta, ka tās vairāk ir jaunās māmiņas, kuras baidās no saviem vecākiem un cenšas slēpt savu stāvokli. Un kāda ir statistika tam, cik ir tādi bērni, kas nav atrasti un vai pastāv statistika par paslēptiem bērniem, kuri ir noslēpti, noslīcināti vai vēl kaut kas?”
“Sievietes vecumu es nepateikšu, jo mums nav šāda veida statistikas, jo šis ir anonīms projekts, es varu nokomentēt to, kas mums ir rakstīts uz glābējsilītes e-pastu,” skaidro Zvirbule.
Acīmredzot ikvienam cilvēkam, kurš atstāj to savu bērniņu, kādam tomēr gribas izstāstīt iemeslus, kāpēc viņš atstāj. Jā, mums ir gan mazgadīgas grūtnieces bijušas, gan arī tādas, kuras atraksta, ka viņu vecāki ir piespieduši pieņemt viņām lēmumu un atstāt bērnu glābējsilītē. Tātad tā ir bijusi mamma jaunajai māmiņai vai tētis jaunajai māmiņai, kurš ir pateicis, ka šis ir labākais risinājums, stāsta projekta vadītāja.
Bet mums ir arī tāds gadījums, kad šis ir sestais bērns ģimenē un tamdēļ tiek pieņemts lēmums, ka finansiālu apsvērumu dēļ atstās bērniņu, jo nevar par viņu parūpēties, viņa piebilst.
Vēl ir bijuši vairāki traģiski gadījumi, kad grūtniecības ir bijušas izvarošanas rezultātā un, jā, ir pieņemts lēmums grūtniecību saglabāt, bet pēc tam nav iespēja psiholoģiski audzināt bērnu, jo visu laiku nāk atmiņā, ka tas ir izvarošanas rezultāts, turpina Zvirbule.
Tad mums ir stāsts par grūtniecības laikā atklātu ļaundabīgu slimību, kur ārsti ir pateikuši, ka dzīvildze ir maksimums astoņi mēneši līdz gads, un, jā, mamma pieņēma lēmumu, ka atstās jaundzimušo glābējsilītē, atklāj Zvirbule.
Ir arī, protams, atkarību stāsti par to, ka narkotisko vielu reibumā vispār palika stāvoklī, vispār piedzemdēja, vispār atstāja un nodod kādam citam, jo nespēs parūpēties, norāda Zvirbule.
“Stāsti ir daudzi, bet tāds vecums.. Tā ir sieviete un vīrietis reproduktīvā vecumā. Tā amplitūda ir sākot no 16 gadiem un beidzot ar 50 gadiem,” rezumē projekta vadītāja.