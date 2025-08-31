#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Iemesli, kāpēc mazuļi tiek atstāti glābējsilītē, ir dažādi un sāpīgi: kas liek māmiņām pieņemt šādu lēmumu? 0

LA.LV
12:37, 31. augusts 2025
Stāsti Pieredze

Iemeslus, kāpēc māmiņas nonāk pie lēmuma atstāt bērniņu glābējsilītē, TV24 raidījumā “Uz līnijas” atklāj Laura Zvirbule, projekta “Glābējsilīte” vadītāja Latvijā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajā datumā, ir lemts kļūt bagātiem un slaveniem
RAKSTA REDAKTORS
Tā ir alga vai joks? Ervīns parāda, iespējams, pazemojošāko darba sludinājumu Latvijā sociālo tīklu speciālistam
8 stila kļūdas, kas liek tev izskatīties resnākai un vecākai 8
Lasīt citas ziņas

Raidījuma skatītājs jautā: “Kāds ir vecums sievietēm, kuras atstāj bērnus? Man ir tāda sajūta, ka tās vairāk ir jaunās māmiņas, kuras baidās no saviem vecākiem un cenšas slēpt savu stāvokli. Un kāda ir statistika tam, cik ir tādi bērni, kas nav atrasti un vai pastāv statistika par paslēptiem bērniem, kuri ir noslēpti, noslīcināti vai vēl kaut kas?”

“Sievietes vecumu es nepateikšu, jo mums nav šāda veida statistikas, jo šis ir anonīms projekts, es varu nokomentēt to, kas mums ir rakstīts uz glābējsilītes e-pastu,” skaidro Zvirbule.

CITI ŠOBRĪD LASA
Heroīns cauri Latvijai līdz Vācijai, bet mūsu muitas darbinieki neko nemanīja… Deviņām amatpersonām piemēroti disciplinārsodi
Hakeri atstāja virtuālu zīmīti! Kāpēc Latvijas kultūras sistēmas kļuva par mērķi nopietnam kiberuzbrukumam?
Gatavojies pārsteigumiem – no nākamās nedēļas vidus laiks būs siltāks un lietaināks

Acīmredzot ikvienam cilvēkam, kurš atstāj to savu bērniņu, kādam tomēr gribas izstāstīt iemeslus, kāpēc viņš atstāj. Jā, mums ir gan mazgadīgas grūtnieces bijušas, gan arī tādas, kuras atraksta, ka viņu vecāki ir piespieduši pieņemt viņām lēmumu un atstāt bērnu glābējsilītē. Tātad tā ir bijusi mamma jaunajai māmiņai vai tētis jaunajai māmiņai, kurš ir pateicis, ka šis ir labākais risinājums, stāsta projekta vadītāja.

Bet mums ir arī tāds gadījums, kad šis ir sestais bērns ģimenē un tamdēļ tiek pieņemts lēmums, ka finansiālu apsvērumu dēļ atstās bērniņu, jo nevar par viņu parūpēties, viņa piebilst.

Vēl ir bijuši vairāki traģiski gadījumi, kad grūtniecības ir bijušas izvarošanas rezultātā un, jā, ir pieņemts lēmums grūtniecību saglabāt, bet pēc tam nav iespēja psiholoģiski audzināt bērnu, jo visu laiku nāk atmiņā, ka tas ir izvarošanas rezultāts, turpina Zvirbule.

Tad mums ir stāsts par grūtniecības laikā atklātu ļaundabīgu slimību, kur ārsti ir pateikuši, ka dzīvildze ir maksimums astoņi mēneši līdz gads, un, jā, mamma pieņēma lēmumu, ka atstās jaundzimušo glābējsilītē, atklāj Zvirbule.

Ir arī, protams, atkarību stāsti par to, ka narkotisko vielu reibumā vispār palika stāvoklī, vispār piedzemdēja, vispār atstāja un nodod kādam citam, jo nespēs parūpēties, norāda Zvirbule.

“Stāsti ir daudzi, bet tāds vecums.. Tā ir sieviete un vīrietis reproduktīvā vecumā. Tā amplitūda ir sākot no 16 gadiem un beidzot ar 50 gadiem,” rezumē projekta vadītāja.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Tajā viņš paliks dzīvs. Uz ielas, miskastē, vārtu rūmē, vienalga kur – nepasargāts.” Ārsti atgādina par glābējsilītēm
TV24
“Šie bēdu stāsti diemžēl notiek – jā!” Ko Valsts policijas priekšnieks iesaka, lai pazudušu bērnu būtu mazāk
Kāds pāris atzinies divu bēgļu nogalināšanā. Viņi piesavinājās ne naudu vai vērtslietas, bet… dzīvību
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.