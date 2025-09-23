“Ieslodzītie tur dzīvos labāk nekā “parastie” iedzīvotāji…” Kāpēc vajadzēja būvēt jaunu cietumu Liepājā? 0

0:11, 23. septembris 2025
Daļa sabiedrības ir neizpratnē par jaunuzceltā Liepājas cietuma lietderību, uzskatot, ka ieslodzītie tur dzīvos labāk nekā parastie iedzīvotāji un ka moderns cietums nav vajadzīgs, jo cietumniekiem jāizcieš sods, šādu viedokli pauduši TV24 raidījuma “Ziņu TOP” skatītāji.

“Es saprotu šos argumentus,” par šo uzskatu izteicās tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV), piebilstot, ka moderns cietums ir nepieciešams arī sabiedrības drošībai, jo pašlaik Liepājas cietums atrodas pašā pilsētas centrā.

“Pārvietojot ieslodzītos uz jauno cietumu pie pilsētas ārējās robežas, mēs nodrošinām reģiona attīstību un jaunas darbavietas. Tāpat svarīgi, lai ieslodzītie, iznākot no cietuma, būtu mainījuši savu dzīvi,” skaidro ministre, atzīstot, ka pilnībā to panākt, protams, nav iespējams.

Inese Lībiņa-Egnere uzsver, ka humānāki apstākļi, kā rāda pētījumi, veicina ieslodzīto pozitīvas izmaiņas, samazinot atkārtotu noziegumu iespējamību, salīdzinot ar apstākļiem, kas neatbilst 21. gadsimta standartiem.

Liepājas cietuma būvniecības process
