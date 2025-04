Ilze Indriksone: “”airBaltic” nav tikai naudas pelnīšanas kapitālsabiedrība. Mūsu mērķis nav tikai peļņa!” Ieteikt







“”airBaltic” nav tikai naudas pelnīšanas kapitālsabiedrība. Mūsu mērķis nav tikai peļņa! Mēs to visi saprotam,” tā intervijā TV24 raidījumā “Ziņu TOP” atzina 14. Saeimas deputāte un bijusī ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA), komentējot aktuālos notikumus Latvijas nacionālajā aviosabiedrībā “airBaltic”, tostarp izskanējušo vēsti par to, ka “airBaltic” padome pirmdien, 7.aprīlī, atbrīvoja no amata aviokompānijas valdes priekšsēdētāju Martinu Gausu. “airBaltic” pagaidu izpilddirektora pienākumus šobrīd pilda kompānijas valdes loceklis un operatīvās vadības direktors Pauls Cālītis.

“Nodrošināt mūsu sasaisti ar pasauli, ar globālo iespēju tirgu – tas noteikti ir daudz svarīgāk par tiem peļņas procentiem. Bet arī iedzīvotājiem visu laiku maksāt par to, lai kapitālsabiedrība pastāvētu, arī nav samērīgi. Tā kā es domāju, ka tur jāsāk ir ar kapitālsabiedrības mērķiem, darbības uzdevumiem un izvērtējumu arī šajā sadaļā,” tā komentēja Indriksone nacionālās aviosabiedrības “airBaltic” darbību un vadības veicamajiem uzdevumiem pēc Gausa atlaišanas.

Runājot par to, vai Gausa atlaišana bija kļūda brīdī, kad “airBaltic” bija jāiet publiskajā akciju biržā (IPO) un jāpiesaista papildu finansējumu, lai viss “nebūtu uz valdības pleciem”, Indriksone sacīja, ka to mēs redzēsim, kā viss attīstīsies.

“To mēs redzēsim, kāds būs rezultāts. Es domāju, ka ietekme tam varētu būt, bet patiesā ietekme ir bijusi no visām citām svārstībām, jo tas IPO jau labu laiku ir solīts, bet līdz tam mēs nekādi netiekam,” norādīja Saeimas deputāte un bijusī ekonomikas ministre Indriksone, apspriežot TV24 raidījumā “Ziņu TOP” aktuālos jautājums saistībā ar aviokompānijas “airBaltic” tālāko darbību.

Jau vēstīts, ka ka “airBaltic” padome pirmdien, 7.aprīlī, nolēma no amata atbrīvot aviokompānijas valdes priekšsēdētāju Martinu Gausu. “airBaltic” pagaidu izpilddirektora pienākumus šobrīd pilda kompānijas valdes loceklis un operatīvās vadības direktors Pauls Cālītis.

Gauss aģentūrai LETA iepriekš sacīja, ka atlaišana no amata viņam bija pārsteigums, lai gan politiķi to jau kādu laiku pieprasīja. Vaicāts, vai būtu ko mainījis savā darbībā, Gauss sacīja, ka “nē, es censtos vadīt uzņēmumu tādā pašā garā, jo arī šodien tas ir labs uzņēmums”. Gauss darbu “airBaltic” sāka 2011.gada 1.novembrī.

Tāpat vēstīts, ka 2025.gada janvāra beigās tika panākta vienošanās ar Vācijas aviokompāniju “Lufthansa” par investīcijām “airBaltic” 14 miljonu eiro apmērā. Apmaiņā pret ieguldījumu “Lufthansa Group” saņems konvertējamu akciju, kas tai dos 10% līdzdalību. Vēlāk, pēc “airBaltic” potenciālā akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO), šī konvertējamā akcija tiks konvertēta parastajās akcijās.

Pēc IPO “Lufthansa Group” līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Darījums paredz arī to, ka “Lufthansa Group” pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no “airBaltic” kapitāla.

Minētajam darījumam vēl jāsaņem Vācijas Federālā karteļu biroja (“Bundeskartellamt”) atļauja.

Šobrīd Latvijas valstij pieder 97,97% “airBaltic” akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam “Aircraft Leasing 1” – 2,03%. Latvijas valdība 2024.gada 30.augustā vienojās, ka valstij pēc “airBaltic” IPO kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija.

“airBaltic” 2024.gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 13% vairāk nekā gadu iepriekš, un veica 47 000 lidojumu, kas ir par 7% vairāk nekā gadu iepriekš.

2024.gadā “airBaltic” koncerns strādāja ar auditētajiem zaudējumiem 118,159 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, savukārt koncerna apgrozījums, salīdzinot ar 2023.gadu, palielinājās par 11,9%, sasniedzot 747,572 miljonus eiro.

