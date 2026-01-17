VIDEO. Tas nav stāsts par sniegavīriem, bet par cilvēcību – kā Hamburgas iedzīvotāji vienojās kopīgā akcijā, lai glābtu vandaļa izpostītos sniegavīrus 0

LA.LV
23:00, 17. janvāris 2026
Ziņas Dabā

Vācijas pilsētā Hamburgā uz tilta pār Alsteres ezeru bija uzradies mazs ziemas brīnums – desmitiem sīku sniegavīru, kurus bija uzcēluši vietējie iedzīvotāji un garāmgājēji. Priecīgā sniega figūru rinda ātri kļuva par sirsnīgu skatu, kas lika pasmaidīt ikvienam, kurš šķērsoja tiltu.

Taču idille nebija ilga. Sociālajos tīklos izplatījās video, kurā redzams vīrietis, kurš, ejot pāri tiltam, apzināti nojauc sniegavīrus citu pēc cita. Ieraksts izraisīja vilšanos, tomēr dusmu vietā sabiedrība izvēlējās citu ceļu.

Kāds komentētājs zem video atstāja vienkāršu aicinājumu: “Rīt plkst. 12.00 – sniegavīru būvēšanas flešmobs.” Šie vārdi guva milzīgu atsaucību, savācot vairāk nekā 16 tūkstošus “patīk” atzīmju.

Nākamajā dienā uz tilta pulcējās desmitiem cilvēku, kuri kopā lipināja sniegu, veidoja jaunas figūras un atjaunoja sniegavīru rindu – lielāku un vēl iespaidīgāku nekā iepriekš.

Šis stāsts kļuva par spilgtu atgādinājumu – pat tad, ja kāds cenšas iznīcināt ko skaistu, kopiena spēj to atjaunot ar vēl lielāku sirds siltumu.

