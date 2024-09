“Ir jāgaida vienīgi Putina nāve…” Pulkvežleitnants Auzenbahs stāsta par ASV pētnieka secinājumiem Ieteikt







“Tāda ASV jaunā drošības centra vecākais pētnieks Šrēders ir izteicies, ka ir jāgaida vienīgi Putina nāve un Rietumi nevar mainīt Krievijas diktatora aprēķinus par karu Ukrainā, tāpēc atliek tikai gaidīt, kad viņš nomirs,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pastāstīja Zemessardzes štāba virsnieks, pulkvežleitnants Kaspars Auzenbahs.

ASV pētnieks savā blogā tā esot izteicies neatkarīgi no tā, ka Ukrainas bruņotie spēki ir izvērsuši operāciju Kurskas reģionā Krievijā. “Tas neietekmē diktatora šo komforta zonu. Un lai kurš ar viņu runātu un tiktos, viņam [Putinam] ir kaut kāds personīgs nolūks izrēķināties ar Ukrainu. Un ja ne ar Ukrainu, tad vismaz paturēt okupētās teritorijas,” tā sīkāk skaidroja Auzenbahs, atsaucoties uz ASV jaunā drošības centra pētnieka publikāciju.

Pulkvežleitnants, turpinot komentēt TV24 raidījumā, uzsvēra: “Līdz ar to Rietumu sankcijas un rietumu politiķu risinājumi ir vienkārši, kā saka, nesekmīgi. Šis eksperts paredz to, ka vienīgais risinājums vai pagrieziena punkts varētu būt, ja viņš aizietu aizsaulē. Tas arī viss.” Uz raidījuma vadītāja repliku, ka “nezāles parasti tā stipri turas un tās ir grūti iznīdēt”, bet gadījumā, ja Putins pat “atstieptu kātus”, vai realitātē un uzņemtajā kursā kas vispār mainītos? Auzenbahs uz to atteica: “Katrā ziņā, ja nekas būtisks nemainītos, mēs vismaz zinātu, kurš ir nākošais – vismaz viņam līdzvērtīgs.”

Kā zināms, pilna mēroga Krievijas iebrukums Ukrainā sākās 2022.gada februārī un arvien turpinās.