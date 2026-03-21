Irānas raķešu rādiusā gandrīz visa Eiropa: ir tikai viena valsts, kas var justies droši
Irānas iepriekšējie oficiālie paziņojumi par raķešu programmas ierobežošanu līdz 2000 kilometru darbības rādiusam, iespējams, neatbilst patiesībai.
Kā raksta izdevums “Defense Express”, Irānas rīcībā varētu būt ballistiskās raķetes ar aptuveni 4000 kilometru darbības rādiusu. Tas nozīmē, ka teorētiski trieciena zonā atrodas gandrīz visa Eiropa, izņemot Portugāli.
Raķešu darbības rādiusā būtu arī lielākā daļa Apvienotās Karalistes, Spānija un daļa Francijas.
Analītiķi norāda, ka Irānas agrākie paziņojumi par raķešu programmas ierobežojumiem, visticamāk, neatspoguļo tās patiesās militārās iespējas.
Saskaņā ar laikraksta “The Wall Street Journal” sniegto informāciju, atsaucoties uz vairākām ASV amatpersonām, Irāna mēģinājusi ar divām ballistiskajām raķetēm trāpīt Lielbritānijas un ASV kopīgajai jūras spēku bāzei Diego Garcia Indijas okeānā.
Bāze atrodas vismaz 4000 kilometru attālumā no iespējamās raķešu palaišanas vietas.
Tiek pieļauts, ka uzbrukumā varētu būt izmantotas vidēja darbības rādiusa ballistiskās raķetes “Khorramshahr-4”, kas spēj sasniegt mērķus 3000 līdz 5500 kilometru attālumā.
“Defense Express” analītiķi norāda, ka šai raķetei ir kaujas galviņa ar aptuveni 20 apakšmunīcijām, kas var izkliedēties aptuveni astoņu kilometru rādiusā.
Tomēr uzbrukuma mēģinājums bijis neveiksmīgs – viena raķete nesasniedza mērķi tehnisku problēmu dēļ, savukārt uz otru tika izšauta ASV pretgaisa aizsardzības raķete SM-3.
Eksperti norāda, ka pagaidām ir pāragri runāt par reāliem draudiem Eiropai šādā attālumā, taču Irāna iepriekš ir draudējusi ar atbildes triecieniem, ja Eiropas valstis atbalstīs ASV un Izraēlas militārās darbības pret Irānas militāro potenciālu.