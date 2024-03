Kāds ārsts, kurš pēc atvaļinājuma pavadīšanas Jordānijā, lidojis mājās, palīdzējis kādai citai pasažierei dzemdēt lidojuma laikā. Lidmašīna, kura lidojusi no Ammānas Jordānijā uz Lutonas lidostu Londonā, esot bijusi gaisā jau aptuveni divas stundas, kad apkalpe lūgusi ārsta palīdzību, ja tāds nejauši atrastos pasažieru vidū, tā vēstīja britu medijs “BBC“.

Hassans Hans, 28 gadus vecais vīrietis, kurš ikdienā strādā Basildonas slimnīcā Eseksā, sacīja, ka nekavējoties pieteicies un mirkli vēlāk konstatējis, ka sieviete guļ uz grīdas pie pilotu kabīnes un viņai jau bija nogājuši ūdeņi.

Hana kungs teica, ka dzemdētāja – jordāniete pēc tautības, nav runājusi angļu valodā, un viņu savstarpējo komunikāciju dzemdību laikā nodrošinājis kāds cits lidmašīnā esošs cilvēks. Viņš paskaidroja, kā viņa darbā iegūtā pieredze jaundzimušo reanimācijā palīdzējusi viņam pilnībā stabilizēt bērna veselības stāvokli pēc tam, kad meitenīte nākusi pasaulē “mazliet zila”, vēsta “BBC”.

“Es teicu stjuartēm, kāds aprīkojums man ir nepieciešams, tostarp skābekļa maska, skava nabassaitei un stetoskops, bet, protams, lidmašīnā īsti nekā tāda nebija, ko varētu pielāgot dzemdību pieņemšanai,” stāstīja Hana kungs, kuram beigu beigās bija nācies iztikt tikai ar dvieļiem vien.

“Jaunā māmiņa dzemdību laikā esot bijusi diezgan stresaina, bet ar pieaicinātā tulkotāja starpniecību man izdevās viņu nomierināt, sakot , ka man ir neliela pieredze ar jaundzimušajiem,” pastāstīja ārsts. “Galvenais, ka viņa dzemdēja veselu meitenīti”, teica Hana kungs.

Lidmašīnas stjuartes esot viņam pastāstījušas, ka šis bērns ir tikai 75. zīdainis, kas piedzimis komerciālā lidojuma laikā, viņš piebilda.

Lai 38 gadus veco sievieti un viņas jaundzimušo bērnu varētu pēc iespējas ātrā nogādāt slimnīcā, “Wizz Air” lidmašīna nekavējoties tikusi novirzīta uz Brindizi lidostu Itālijas dienvidos. “Patiesībā lidmašīnas kursa maiņas dēļ es nokavēju pats savu darbu, bet, par laimi, mani kolēģi bija ļoti pretimnākoši un vēlējušies saņemt visu jaunāko informāciju māti un bērnu,” sacīja Hana kungs, kurš strādā ārsta profesijā jau četrus gadus.

“Mans konsultants mani apsveica un teica, ka esmu paveicis patiešām labu darbu. Cilvēki man teica, ka tas esot īsts brīnums. To, cik nozīmīgs šis brīdis īsti bija, es sapratu tikai pēc tam, kad viss bija jau veiksmīgi beidzies,” sacīja ārsts pēc piedzīvotā lidmašīnā.

Ārsts Hans teica, ka viņa aprūpētās māmiņas un viņas jaundzimušās meitiņas ģimenes locekļi viņam no slimnīcas ziņojuši, ka gan mamma, gan bērns jūtas labi. “Tas bija liels atvieglojums, pozitīvs noslēgums visai šai ārkārtas situācijai,” viņš piebilda.

