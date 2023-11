Krievijas karavīri, gatavojoties kārtējam uzbrukumam Ukrainai. Foto. Russian Defense Ministry Press Service via AP

Krievijas spēki gatavo jaunu plašu uzbrukumu Avdijivkai







Krievijas karaspēks Ukrainā gatavo “trešo plašo uzbrukumu sēriju Avdijivkai”, liecina ASV Kara izpētes institūta (ISW) jaunākais ziņojums.

ISW analītiķi norādīja, ka okupanti turpināja uzbrukuma operācijas Avdijivkas apkaimē un guva apstiprinātus panākumus.

Ģeolokācijas dati liecina, ka Krievijas karaspēks virzās uz dienvidrietumiem no Krasnohorivkas, kas atrodas četrus kilometrus uz ziemeļiem no Avdijivkas, līdz dzelzceļa līnijai uz ziemeļiem no Avdijivkas.

Kaujas turpinās arī pie Avdijivkas koksa rūpnīcas, Avdijivkas dienvidu un dienvidrietumu nomalē un Opitnē. Ukrainas spēki šajā apgabalā pastāvīgi veic pretuzbrukumus.

ISW ziņojumā, atsaucoties uz kādu Ukrainas militāro novērotāju, arī teikts, ka Krievijas spēki strauji būvē nocietinājumus aizmugures rajonos netālu no paredzētās ofensīvas virzieniem pie Avdijivkas, lai ātrāk iesaistītu kaujā rezerves.

Turklāt kaujas turpinās pie Bahmutas, bet ne Ukrainas bruņotie spēki, ne Krievijas okupanti nav pavirzījušies uz priekšu.

Institūta ziņojumā arī norādīts, ka 2.novembrī Ukrainas Bruņotie spēki atvairīja Krievijas mehanizēto uzbrukumu Vuhledaras apkaimē. Ģeolokācijas kadros redzams, kā Ukrainas spēki uzbrūk Krievijas bruņutehnikas kolonnai Krievijas uzbrukuma laikā Nikolskes austrumu nomalē četrus kilometrus uz dienvidaustrumiem no Vuhledaras.

Arī Ukrainas armijā apliecināja, ka Krievija uzkrāj spēkus jauniem plašiem uzbrukumiem ar mērķi ielenkt Avdijivku.

Ukrainas armijas 110.atsevišķās mehanizētās brigādes preses pārstāvis Antons Kocukons paziņoja, ka ir vērojama krievu pārgrupēšanās. Viņš paskaidroja, ka plašo uzbrukumu laikā kopš 10.oktobra krievu spēki cietuši nopietnus zaudējumus un tagad uzkrāj spēkus.

Neskatoties uz pārgrupēšanos, kā teica Kocukons, krievi turpina ik dienu uzbrukt visos posmos pilsētas apkaimē.