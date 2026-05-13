Attēlam ilustratīva nozīme
Foto: Lita Millere/LETA

Izmaiņas vilcienu kustības grafikā starp Rīgu un Liepāju – mainīti atiešanas laiki 0

LETA
7:47, 13. maijs 2026
Ziņas Latvijā

No šodienas stājas spēkā izmaiņas vilcienu satiksmē maršrutā Rīga–Liepāja, informē AS “Pasažieru vilciens”, kas strādā ar zīmolu “Vivi”. Grafiks mainīts saistībā ar vērienīgiem dzelzceļa infrastruktūras modernizācijas darbiem, ko veic “Latvijas dzelzceļš”.

No šodienas līdz piektdienai, 15. maijam, mainīsies kustības grafiks diviem vilciena reisiem starp Liepāju un Rīgu VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) infrastruktūras modernizācijas darbu dēļ Dobeles stacijā. Savukārt no 19. maija nelielas izmaiņas kustības grafikā būs vēl četriem reisiem šajā maršrutā, kas ieviestas Tukuma līnijas remontdarbu dēļ.

Šodien un ceturtdien, 14. maijā, vilciens, kas plkst. 18.20 aties no Rīgas Centrālās stacijas, Dobelē pienāks desmit minūtes vēlāk nekā ierasts, bet Bikstos, Saldū, Skrundā un Liepājā ieradīsies 12 minūtes vēlāk.

Savukārt ceturtdien, 14. maijā, un piektdien, 15. maijā, vilciens no Liepājas uz Rīgu aties 12 minūtes agrāk jeb plkst. 4.45. Šis reiss no Skrundas un Saldus pieturām aties 12 minūtes agrāk, Bikstos vilciens pienāks deviņas minūtes agrāk, bet Dobelē – trīs minūtes agrāk. Atlikušajā maršruta posmā līdz Rīgas centrālajai stacijai vilciens kursēs pēc ierastā grafika un Rīgā ieradīsies plkst. 8.14.

Tāpat 19. maijā vilcieni no Rīgas uz Liepāju aties dažas minūtes vēlāk – plkst. 13.55 un plkst. 18.23. Virzienā no Liepājas uz Rīgu rīta reiss aties kā ierasts plkst. 4.57, bet Rīgā pienāks četras minūtes agrāk, savukārt vakara reiss no Liepājas aties vienu minūti vēlāk – plkst. 17.55.

PV mājaslapā un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver aktuālās izmaiņas.

