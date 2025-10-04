Foto: AP/Scanpix/LETA

Izmanto, lai iebiedētu kritiski noskaņotos? Irāna izpildījusi vēl sešus nāvessodus 0

LETA
14:13, 4. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Irānā izpildīti vēl seši nāvessodi, kas piespriesti pēc kara ar Izraēlu šā gada sākumā, sestdien ziņoja Irānas plašsaziņas līdzekļi.

Jaunākie nāvessodi tika izpildīti sestdienas rīta Huzestānas provincē, ziņo ar tiesu varu saistītā ziņu aģentūra “Mizan”.

“Mizan” vēstīja, ka nāvessods izpildīts personām, kas tika apsūdzētas teroristu uzbrukumos un sadarbībā ar Izraēlu. Viņu identitāte nav publiskota.

Irāna paziņoja, ka vīrieši nogalinājuši policistus un drošības spēku darbiniekus, kā arī organizējuši sprādzienus, kuru mērķis bija vietas Horamšahras apkārtnē Irānas nemierīgajā Huzestānas provincē.

Cilvēktiesību aktīvisti jau gadiem ilgi ir iebilduši pret nāvessoda stingro piemērošanu Irānā, apgalvojot varas iestādes, ka tās izmanto nāvessoda izpildi, lai iebiedētu kritiski noskaņotos.

Starptautiskā cilvēktiesību aizstāvības organizācija “Amnesty International” paziņoja, ka šogad Irānā ir izpildīts vairāk nāvessodu nekā jebkad iepriekšējos 15 gados, un līdz šim ir izpildīts vairāk nekā 1000 nāvessodu.

Jūnijā 12 dienu ilgušajā karā pret Izraēlu un pēc tā, kad stājās spēkā pamiers, Irānas drošības iestādes stingri vērsās pret iespējamiem Teherānas galvenās ienaidnieces kolaborantiem.

Irānas plašsaziņas līdzekļi ziņoja par vairākiem nāvessodiem par iespējamu spiegošanu Izraēlas labā.

