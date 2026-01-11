VIDEO. Divi vīrieši veikalā aizdedzina salūtu, lai novērstu uzmanību un pastrādātu zādzību 0

LA.LV
18:18, 11. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Polijas pilsētā Ščecinā policija aizturējusi divus vīriešus – 44 un 33 gadus vecus –, kuri Jaungada vakarā vienā no iepirkšanās centriem izmantojuši uguņošanu, lai tās aizsegā veiktu zādzību. Par notikušo likumsargi dalījušies arī ar video materiāliem.

Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo…
Kokteilis
Latvieši tiek aicināti rīt piedalīties īpaši sirsnīgā akcijā par godu Raimonda Paula 90.jubilejai
Gripai šogad ir neparasts simptoms, kas īpaši mulsina pacientus 5
Lasīt citas ziņas

Incidents noticis ap pulksten 21.00, kad aizdomās turamie veikala telpās aizdedzinājuši salūtu. Trokšņa un panikas radīšanas mērķis bijis novērst gan apsardzes, gan pircēju uzmanību. Šajā laikā no veikala nozagta spēļu konsole 119 Polijas zlotu vērtībā.

Pēc notikušā vīrieši ar automašīnu pametuši notikuma vietu, taču jau nākamajā dienā viņus izdevies aizturēt. Par laimi, incidenta laikā neviens cilvēks necieta.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes loceklei apmaksā mācības Hārvardas Biznesa skolā
Slepeni ierakstītas sarunas nav pierādījums? Bīstams precedents Latvijā saistībā ar būvniecības karteli
“Vai jūs interesē fakti vai tikai kliegšana?” Žurnāliste Ilze Nagla reaģē uz Aināra Šlesera pārmetumiem

Aizturētajiem izvirzītas apsūdzības par zādzību, mantas bojāšanu vismaz 50 000 zlotu apmērā, kā arī par citu personu pakļaušanu tūlītējam dzīvības vai veselības apdraudējumam. Policija norāda, ka 44 gadus vecais vīrietis jau iepriekš sodīts par mantiska rakstura noziegumiem.

Prokuratūra aizdomās turamajiem piemērojusi policijas uzraudzību, aizliegumu tuvoties konkrētajam veikalam, kā arī aizliegumu izbraukt no valsts. Lietas izmeklēšana turpinās.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Aizvadītā brīvdiena likumsargiem likusi iespringt: zagļi, avārijas un iereibuši vadītāji pārbaudījuši policijas modrību
“Šie cilvēki šeit atradās nelegāli.” Teksasā trīs latvieši iekūlušies pamatīgās nepatikšanās
Krimināls
Zagļi joprojām ir kāro uz konkrētām auto detaļām; zādzību topa līderi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.