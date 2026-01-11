VIDEO. Divi vīrieši veikalā aizdedzina salūtu, lai novērstu uzmanību un pastrādātu zādzību 0
Polijas pilsētā Ščecinā policija aizturējusi divus vīriešus – 44 un 33 gadus vecus –, kuri Jaungada vakarā vienā no iepirkšanās centriem izmantojuši uguņošanu, lai tās aizsegā veiktu zādzību. Par notikušo likumsargi dalījušies arī ar video materiāliem.
Incidents noticis ap pulksten 21.00, kad aizdomās turamie veikala telpās aizdedzinājuši salūtu. Trokšņa un panikas radīšanas mērķis bijis novērst gan apsardzes, gan pircēju uzmanību. Šajā laikā no veikala nozagta spēļu konsole 119 Polijas zlotu vērtībā.
Pēc notikušā vīrieši ar automašīnu pametuši notikuma vietu, taču jau nākamajā dienā viņus izdevies aizturēt. Par laimi, incidenta laikā neviens cilvēks necieta.
Aizturētajiem izvirzītas apsūdzības par zādzību, mantas bojāšanu vismaz 50 000 zlotu apmērā, kā arī par citu personu pakļaušanu tūlītējam dzīvības vai veselības apdraudējumam. Policija norāda, ka 44 gadus vecais vīrietis jau iepriekš sodīts par mantiska rakstura noziegumiem.
Prokuratūra aizdomās turamajiem piemērojusi policijas uzraudzību, aizliegumu tuvoties konkrētajam veikalam, kā arī aizliegumu izbraukt no valsts. Lietas izmeklēšana turpinās.