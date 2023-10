Izraēla naktī uz piektdienu turpinājusi uzlidojumus grupējuma “Hamās” pozīcijām Gazas joslā.

Reaktīvie iznīcinātāji veica triecienus vairāk nekā 100 pozīcijām un nogalināja vienu kaujinieku grupējuma locekli, kurš bijis “Hamās” uzbrukumā Izraēlai 7.oktobrī, piektdien paziņoja Izraēlas armija.

Tika bombardēts tunelis, ieroču noliktavas un desmitiem komandcentru, paziņoja armija. Turklāt mērķētā triecienā Gazas pilsētā tika likvidēta “Hamās” vienība.

Džabalijā mošejā tika iznīcinātas “Hamās” ieroči un telpas, kas, pēc Izraēlas teiktā, tika izmantotas kā novērošanas postenis un pārkraušanas punkts.

Palestīniešu kaujinieku grupējums “Hamās” 7.oktobrī veica negaidītu uzbrukumu no Gazas joslas, izšaujot vairākus tūkstošus raķešu un iefiltrējoties vairākās vietās Izraēlas teritorijā. “Hamās” uzbrukumā Izraēlā noslepkavoti vairāk nekā 1400 cilvēku.

Izraēla atbildēja ar pretuguni un ir savilkusi karavīrus un kara tehniku pie Gazas joslas robežas. “Hamās” kontrolētās Gazas joslas Veselības ministrija paziņojusi, ka Izraēlas īstenotajā Gazas joslas bombardēšanā nogalināti vismaz 3785 cilvēki.

Izraēlas armija liek evakuēt valsts ziemeļu pilsētu

zraēlas armija piektdien paziņoja par plāniem evakuēt valsts ziemeļu pilsētu Kirjat Šmonu pēc vairākas dienas ilgušām sadursmēm ar grupējuma “Hizbollah” kaujiniekiem pie robežas ar Libānu.

“Pirms neilga brīža Ziemeļu pavēlniecība par lēmumu informēja pilsētas mēru. Plāna izpildi pārvaldīs vietējā pašvaldība, Tūrisma ministrija un Aizsardzības ministrija,” paziņojumā norādīja armija.

Irānas atbalstītais Libānas “Hizbollah” un sabiedroto palestīniešu grupējumi jau vairākas dienas iesaistījušies apšaudēs ar Izraēlas spēkiem pie Libānas robežas.

Izraēlas armija paziņoja, ka, pieaugot spriedzei gar robežu, tās spēki turpina vērsties pret “Hizbollah” mērķiem.

“Izraēlas Aizsardzības spēki veikuši vairākus uzbrukumus “Hizbollah” infrastruktūrai, tostarp novērošanas posteņiem,” piektdienas agrā rītā paziņoja armija. “Turklāt iznīcinātāji trāpīja trim teroristiem, kuri mēģināja raidīt prettanku raķetes Izraēlas virzienā.”

Izraēlas varasiestādes evakuē kopienas visā ziemeļu pierobežā, kur tiek ievesti rezervisti un tanku un bruņumašīnu kolonnas.

Libānas pagaidu premjerministrs Nagibs Mikati paziņojis, ka turpina intensīvus kontaktus, mēģinot savaldīt situāciju Libānas dienvidos.

“Hizbollah” pēdējo reizi nopietnā konfliktā ar Izraēlu iesaistījās 2006.gadā. Šajā karā Libānā gāja bojā vairāk nekā 1200 cilvēki, galvenokārt civiliedzīvotāji, un Izraēlā – 160 cilvēki, galvenokārt karavīri.

