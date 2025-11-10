“Ja runā tēlaini, tad šonedēļ Laimdota ir pilnīgā pakaļā, bet Spīdola absolūti rullē.” Latviešu astrologs iezīmē, ar ko īpašs šis tumsas laiks 0
Tumsas laika astroloģisko apskatu savā sociālā tīkla “Facebook” kontā publicējis Andis Geste. Viņš norāda, ka šis būs emocionāli piesātināts laiks. Lūk, kas mūs sagaida šajā nedēļā.
“Tumsas laiks. No Mārtiņiem līdz Glorijām (viņiem v.d.), tāda nu šī nedēļa. Nenormāli emocionāli piesātināts laiks! Pirmdienā kaujam Mārtiņu zosi, svētdien, attiecīgi, sveicam Glorijas. Pa vidam pateicībā godinām senčus Lāčplēša dienā. Vispār, ejam visos svētkos ar pilnu duku! Šie, iespējams ir pēdējie svētki vecajā izpildījumā mūsu mūžā. Stipri izskatās, ka nākamgad jau būs virtuālās eglītes, kur Glorijas hologramma sēdēs pie jūsu e-galda un kāri rīs jūsu e-pīrādziņus. E-Glorijas to var, ticiet man!
Mēnestiņš dilst un aicina mūs pārskatīt vecās rezerves. Merkurs arī retrogrāds visu nedēļu! Velkam visu veco ārā – vecās drēbes, aizmirstās vafeļu pannas, senos un jau ierūsējušos mīļākos, visādus citādus konservus, pierakstus, dienasgrāmatas un tt. Mūsu devīze – atpakaļ nākotnē! Labāk veco revidēt, nevis sākt kaut ko jaunu.
Ja runā tēlaini, tad šonedēļ Laimdota ir pilnīgā pakaļā, bet Spīdola absolūti rullē. Lāčplēsis viegli aptracis, bet ļoti iedvesmots. Kopā sanāk tāda priecīga m@ucība ar skatu pagātnē bez lielas laipnības elementiem. Ņjā, rūķi to visu debesjumā šitā sabīdījuši. Ko ar to visu iesākt? Burties, baudīt, svinēt, runāt tiešu valodu. Dikti sportot un nemaņā jārēties! Uzlabojam demogrāfiju! Tagad vairāk ir Lilitas tiešais “es tevi gribu/negribu laiks”, nevis venēriskais “uķi-puķi”. Un esam pagalam vērīgi! Šajā emocionāli pārsātinātajā laikā rūķi ir izbārstījuši mega dāvanas. Tādas, kuras atrod vienreiz mūžā. Lai sanāk!”