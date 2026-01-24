“Jāaizliedz internets, jābeidzas karam” – ļaudis spriež, kam jānotiek, lai Latvijā uzlabotos dzimstība 0
Dzimstība Latvijā ir liela problēma. Oficiālās statistikas portāla dati vēsta, ka jau kopš 2021. gada Latvijā gadā mirst divreiz vairāk cilvēku nekā dzimst bērnu. Tātad – dabiskais pieaugums ir negatīvs. Skarbi, bet šobrīd sanāk, ka mēs izmirstam.
Piemēram, 2024. gadā bija 12 571 jaundzimušie, bet mira 26 341 cilvēks. Situācija patiesi ir bēdīga un bēdīga tā ir jau vairākus gadus. Šī tendence nav jauns “trends” nedzemdēt bērnus – tā ir nopietna problēma, ar ko jātiek galā. Acīmredzot, ja lejupslīdoša tendence turpinās, valsts ar dzimstības problēmu nav tikusi galā. Galu galā jāsaprot, ka tauta veido valsti, bet, kas notiks, ja tautas nebūs? Savu demogrāfisko prognozi iepriekš LA.LV izteicis arī demogrāfs Ilmārs Mežs. Viņa teiktais lasāms šeit.
Lai arī problēma valstiskā līmenī nav atrisināta, to, ka risinājumi tiek meklēti, noliegt nevar. Pārsvarā runa valdības līmenī ir par pabalstiem – gan ikmēneša, gan vienreizējiem. Vienlaikus savu viedokli par to, kādā veidā Latvijā varētu uzlabot dzimstību, izteikuši arī sociālo mediju lietotāji.
“Kādi ir Jūsu ieteikumi vai domas, lai Latvijā palielinātos dzimstība? Kam būtu jānotiek?” vietnē “Threads” līdzcilvēkiem jautā Madara.
Tad nu komentāru sadaļā cilvēki izsaka savu viedokli:
“Sāksim ar to, ka vīriešiem būtu jāsāk uzņemties atbildība. Es nerunāju par visiem vīriešiem, bet statistika par viena vecāka ģimenēm (galvenokārt solo mammas) ir graujoša. Loģiski, ka sievietes negrib dzemdēt, ja vienām jāaudzina. Teiciens “dzemdē tik, cik pati vari izaudzināt” liek aizdomāties. Otrkārt, valstij vajadzētu sakārtot medicīnas un izglītības sistēmas. Jā, var teikt, ka mums te ārsti ir pieejami, nevajag uz Rīgu braukt, bet cik kvalitatīva ir medicīna reģionos?”
“Algas atstāt, bet cenas/izmaksas atgriezt vismaz eiro maiņas gada (2014) līmenī!”
“Jābeidzas karam.”
“Varbūt nav nekādu nosacījumu — cilvēki mīl sevi un ciena brīvību vairāk kā nekad.”
“Samazināt pensijas vecumu. Ļoti pietrūkst omišu, kas palīdz pieskatīšanā.”
“Pārāk daudz kaku lido to sieviešu virzienā, kuras grib bērnus un varētu arī viņus izaudzināt, pat vienas. “Tu esi stulba, ka iekriti”, “Varēji jau labāku atrast”, “Ko tu tagad darīsi”, “Abortu jātaisa”, “Aborts ir slepkavība”, “Pati piedzemdēji, pati kulies”, “Tu esi mauka” utt. Un tādas lietas saka pat tuvākā ģimene. Un tad sieviete riskē ar savu fizisko veselību, auglību, mentālo veselību, mūžam klausoties mēslus par sevi, neatkarīgi no savas izvēles dzemdēt vai nedzemdēt.”
“Jāaizliedz internets, jāatņem visas spēlītes un izklaides. Kad paliks garlaicīgi, sāks rasties bērni. Un vecākiem un vecvecākiem būs brīvs laiks, ko saviem bērniem un mazbērniem veltīt.
Vēl var ieviest regulāru Zemes stundu. Vienīgi šis uzlabotu dzimstību, bet neatrisinātu audzināšanas grūtības.
Patiesībā jau mūsdienās bērns tiek uzkrauts diviem vai pat vienam cilvēkam. Jāatgriežas pie saimes modeļa — tad bērnam ir vairāk aprūpētāju.”
“Smags jautājums, bet kaut kādu motivāciju vajag iedot cilvēkiem, jā. Varbūt katrai ģimenei ar trešā bērna nākšanu pasaulē jāpiešķir dzīvoklis uz 5–7 gadiem tur, kur ģimene vēlas, lai tie pirmie gadi vieglāki. 3+ kartes diez vai ir pietiekams stimuls. Katram ar sevi individuāli arī jāstrādā. Daudzi mūsdienās negrib vairs uzņemties atbildību — labāk iekrās ceļojumam, bembim, jaunākajam telefonam, ballītēm, izklaidēm un tai pašā laikā skandinās apkārt, ka nevar atļauties uzturēt bērnu.”
“Nekam. Dzimstība krīt, jo bērni — tas ir nenormāli grūti, un pasaule kopumā diez ko spoži neizskatās. Dzimstība krīt visur gandrīz, izņemot kaut kādas trešās valstis. Mēs pamazām izmirstam, un tas nav nekas tāds, ņemot vērā, ka pasaulē ir 8 miljardi cilvēku. Te nekāda patīkama dzīvošana bērniem tāpat nebūs. Pēc 100 gadiem mūsu mājās dzīvos svešinieki.”
“Reāls atbalsts īpašuma iegādei, ikmēneša īpašuma kredīta apmaksai, zemi procenti. Pabalsts par bērniem — par vienu bērnu ir 25 eiro. (Trūkst vārdu.) Viss, kas saistīts ar bērniem, ir ļoti dārgs — tas pats apģērbs, pulciņi, viss ir dārgs, un cenas tik ceļas, bet algas paliek tādas pašas. Es saprotu cilvēkus, kuriem nav bērnu, jo pat gribētos teikt, ka visa nauda lielākoties būs iztērēta tikai uz bērniem. Man ir divi bērni, un, pat gribēdama vairāk, nevarētu atļauties, jo cenas visam un visur ir kosmosā.”
“Izslēgt internetu, lai cilvēki būtu spiesti iet ielās, satikt reālus cilvēkus, priecāties un baudīt dzīvi!”
“Patiesību sakot, man nav ieteikumu, jo ar tādām pārtikas cenām valstī veselīgi un sabalansēti barot bērnus tagad paliek par morzas ābeces cienīgu uzdevumu. Var diskutēt par izglītību, medicīnu, vīriešiem un sievietēm, atbalstiem NĪ, bet, kamēr mūsu valstī pārtikas groza cena aug pa dienām, tas viss ir mazsvarīgi.”
“Līgums abām pusēm, ka, ja sanāk šķirties, abām pusēm iestājas vienāda atbildība bērna audzināšanā. Savādāk lai sauc pie atbildības.”
“Mums ar vīru ir 4 bērni. Ar 3+ bērniem sākās problēmas, jo 2 istabās sadzīvot ir grūti, bet 3 un vairāk istabu dzīvokļu cenas un īre ir dārga. Auto arī — ar 2, max 3 bērniem var saspiesties mazā, lētā auto, ar 4 jau nekā — pērc lielu, un tas viss maksā. Kopumā, ja nav ļoti, ļoti liela vēlme pēc lielas ģimenes un ļoti labas attiecības vecākiem, tad nu vairāk par 2 bērniem prasa nenormālus resursus — finansiālus un arī garīgus. Kā to labot? Nezinu, vai to maz var labot.”
“- atbildīgi vīrieši (audzināšana, ikdienas darbi, izglītība, darbs, stabilitāte, bez alkohola, pīpēšanas, narkošanos, spēlēšanās, emocionālais intelekts);
-valsts atbalsts (BKA līdz 3 gadiem, bērnunauda līdz 3 gadiem algas apmērā + sociālās garantijas, mājokļa atbalsts, ienākot atvasei +1 istaba, reāli elastīgs darba laiks, piepildīts skolas laiks, ja vecāks strādā — skola, mājasdarbi, pēcskolas aktivitātes, ēdināšana);
-pieejama medicīna, nevis “vai ģā, vai slimnīca”, bērnu ārstēšanai vācam naudu publiski.”
“Dzimstība vai bērnu skaits ģimenēs? Jāmainās sabiedrības dzīves modelim, citādi nesanāks. Ja jauniešiem pašiem viss jārisina, jo pārējā ģimene ir tālu un nav ‘sava ciema’, bērni izmaksā ļoti dārgi — laika un enerģijas ziņā. Ja ir ciema atbalsts, tas ir daudz vienkāršāk. Taču patreiz ģimenēs ir mazāk bērnu, nekā ģimenes vēlētos. Galvenie iemesli — finanses, pakalpojumu pieejamība.”
“Latvijā dzimstība nekrīt tāpēc, ka cilvēki negrib bērnus, bet tāpēc, ka trūkst drošības sajūtas. Nestabils darbs, dārgs mājoklis, nepietiekams atbalsts pēc pirmā bērna un izdegšana dara savu. Ja bērns nozīmē risku, nevis dabisku dzīves posmu, ģimenes atliek lēmumu. Dzimstība pieaug tad, kad valsts ir reāls partneris ģimenēm, nevis tikai ar lozungiem.”
“Tā nav “Latvijas” problēma. Tā ir visas attīstītās pasaules problēma. Uz citu fona mēs vēl pat labi izskatāmies. Kas jāmaina? Domāšana.”
“BKA būtu jābūt 100 % no algas, lai nav ienākumu krituma. Bērni dzimst mājās, nevis dzīvokļos. Ar 3. bērnu — atbalsts mājokļa pirkumam/būvniecībai (50 % apmērā), ar 4 bērnu — 100 % apmērā (līdz 250k). Tikai jautājums — kā valsts šo var atļauties?”
“Audzināt tagadējos bērnus ar mīlestību — ne jau nopērkot brenda lietas vai krutas mantas, jo citiem klasesbiedriem ir, bet iemācīt vērtības, cieņu un veltīt laiku. Vecākiem rādīt piemēru dēliem un meitām. Man liekas, ka ļoti vajag piestrādāt pie cieņas tēmas — tā kaut kur pazudusi. Par finansēm nezinu, varbūt tur var kaut ko paregulēt, nevis tupi lielu pabalstu, bet kaut kādus citus atvieglojumus. Un darba devējiem būt saprotošākiem pret jaunajām māmiņām, protams, izvērtējot iespējas.”
“Neko. Bērnus audzināt ir gan laime, gan darbs. Atliek radīt mēģenēs un ar donoriem. Mainījusies pasaules kārtība. Un cilvēce tik viegli neiznīks. Pielāgosies.”
“Esmu par to, lai primāri sievietes izlemj kļūt par mammām, kad tiešām to vēlas, nevis citu iemeslu vadītas. Tad arī ar atdevi vismaz tos 18 mēnešus varēs veltīt bērna aprūpei, nevis rausies skriet uz darbu, uz spa, uz tusiņiem. Protams, tam ir jāiet roku rokā ar adekvātu partneri, kurš sniegs nepieciešamo atbalstu un finansiālo drošību, jo BKA māmiņalga ir smieklīga!”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!