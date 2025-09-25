“700 eiro par Latvijas un Ukrainas karoga izkāršanu!” Carnikavā soda patriotu Raimondu. Vai likums to atļauj? 0
Pašvaldības policisti Carnikavā sodījuši kādu vīru, kurš savā pagalmā izkāris Latvijas un Ukrainas karogu, vēsta raidījums “4.studija”.
“Es vērsos 4.studijā tāpēc, ka man iznāca konflikts ar vienu no policistiem pašvaldības par šo karogu, kas stāv tur augšā. Tas karogs man tur jau stāv četrus gadus, tātad – Ukrainas karogs un Latvijas karogs. Latvijas karogs ir izvietots augšā un Ukrainas karogs ir apakšā, stāsta carnikavietis Raimonds.
Viņš Latvijas valsts karogu vienmēr turējis godā. 1990.gadā, kad bijis deputāts pirmajā Rīgas domes sasaukumā, pats personīgi parūpējies, lai uz rātsnama, toreiz – Rīgas pilsētas izpildkomitejas – jumta, plīvotu Latvijas valsts karogs.
“Kad bija notikumi Baltkrievijā, kad Putins iesūtīja omonu savu, lai nomierinātru tos visus un sāktu nežēlīgi sist tos cilvēkus uz ielām, atceraties, ja? Kā solidaritāti es uzliku Baltkrievijas karogu toreiz arī,” vīrietis atceras.
2022.gada februārī, kad Krievija iebruka Ukrainā, Raimonds arī savu pilsonisko nostāju un atbalstu Ukrainas tautai izteica ar karogu. Vienbrīd mastā bijuši pat trīs karogi! Raimonds savu personisko attieksmi ar diviem karogiem vienā mastā pauž jau četrus gadus. Un tikai tagad viņa pilsoniskā nostājakļuvusi nepieņemama Ādažu novada pašvaldības policijai.
“Piebrauca klāt un tieši sāka tā kā fotografēt, un sieva pienāca klāt, prasīja, kas par lietu. Viņš saka – tad, kad jūs saņemsiet pavēsti, tad jūs sapratīsiet, kas par lietu. Tāda saruna. Parasti tā nedara. Parasti cilvēkam pasaka, ka kaut kas nav pareizi, vai kā. (patīrām) Es saņēmu pavēsti, ka ir pārkāpts Valsts karoga likums!” viņš stāsta.
Raimonds ar jautājumu, vai tiešām viņš, izkarot Latvijas valsts un Ukrainas karogu vienā mastā, ir pārkāpis likumu, vērsies Ārlietu ministrijā un saņēmis atbildi.
Tomēr Ādažu novada Administratīvā komisija likumu traktējusi pa savam, uzskatot, ka Raimonds ir pārkāpis likumu! Par 16.jūlijā pašvaldības policijas fiksētajiem, Raimonda īpašumā izkārtajiem karogiem, viņam piemērots brīdinājums.
“Ne Latvijas valsts karoga likumā, ne MK noteikumos nr.405 nav paredzēta atkāpe no likumā noteiktās protokolārās kārtības, ka Latvijas valsts karogus un citus karogus varētu izvietot vienu zem otra. Respektīvi, nekur nav noteikts, ka tie karogi var būt viens zem otra. Tāpēc mēs šāda veida pārkāpumu uzskatām par pārkāpumu,” skaidro Ādažu novada Administratīvāskomisijas priekšsēdētājs Jānis Veinbergs.
“Mēs pieņemam to, ka komisijas lēmums ir par to, ka persona ir veikusi administratīvo pārkāpumu, jo tomēr komisijā esot deviņi locekļi, kas šo lietu izskatīja un atzina, ka ir pārkāpums. Par cik minētā persona pārkāpumu turpināja, tad policijā ir vēl viens process par to, ka šādā veidā viņš izrāda necieņu pret valsts karogu, ka viņš nerespektēja komisijas lēmumu,” situāciju komentē Ādažu novada pašvaldības policijas priekšnieks Oskars Feldmanis.
“Neviens šobrīd spēkā esošais akts neaizliedz vienā mastā lietot divus, trīs vai piecus karogus. Nav tāda aizlieguma,” atbild Latvijas valsts karoga likuma autore Sintija Stipre.
“Bet, ja mēs lasām likumu, mēs arī saprotam konkrētas normas, kā jāizvieto karogi, ja nav viens karogs, bet viņi ir vairāki. Komisijā lēmumu, teiksim, es arī nepieņemu vienbalsīgi. Mēs esam pieci cilvēki. Tajā skaitā arī ar juridiskajām izglītībām. Acīmredzot, mēs visi esam sapratuši šādi,” skaidro Ādažu novada Administratīvāskomisijas priekšsēdētājs.
“Latvijas valsts karogam ir garantēta visa pienācīgā cieņa. Viņš tiek lietots baltā, perfektā karoga mastā, karogs ir tīrs, viņš atbilst likuma prasībām – noteiktajām proporcijām, arī krāsas ir pareizas. Tas, ka viņš tiek lietots kopā ar citas valsts karogu, faktiski likums neaizliedz to darīt. Nav neviena normatīva, kas aizliegtu Latvijas valsts karogu lietot vienā mastā kopā ar citas valsts karogu,” komentē Latvijas valsts karoga likuma autore.
Latvijas valsts karoga likuma autore pieņem, ka šajā gadījumā varētu būt pārkāpta tikai vēsturiski pieņemtā etiķete.. “Bet par karoga etiķetes neievērošanu nekādus sodus nav pamata uzlikt un to arī neparedz likums,” viņa skaidro.
Konflikta rezultātā Raimonda īpašumā tagad plīvo tikai Ukrainas karogs. Raimonds pašvaldības policijas lēmumus ir pārsūdzējis. Policijas priekšnieks sola ņemt vērā informāciju, kuru saņēmis no 4.studijas.