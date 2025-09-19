Rīgā taksometra vadītāja palīdzējusi likumsargiem notvert nelegālos migrantus 0
Rīgā kāda taksometra vadītāja palīdzējusi likumsargiem aizturēt nelegālos migrantus.
Rīgas pašvaldības policijas (RPP) darbinieki 14.augustā saņēmuši izsaukumu saistībā ar aizdomām, ka kādā taksometrā iekāpušas Latvijā nelegāli ieceļojušas personas.
Notikuma vietā policisti sastapa vienu personu, kas aizvien bija taksometrā. Vīrietis paskaidrojis, ka ieradies no Āfrikas. Apsekojot gājēju tuneli, pamanīts arī otrs taksometra pasažieris.
Pēc personas datu pārbaudes abi pasažieri aizturēti un nodoti Valsts robežsardzei.
Valsts robežsardze apstiprināja, ka 14.augustā no RPP pārņēma abas personas tālāko procesuālu darbību veikšanai. Pārbaudes gaitā iegūta informācija, ka vīrieši iepriekš nelikumīgi ieceļojuši Latvijā, šķērsojot Latvijas-Baltkrievijas robežu.
Personas aizturētas Patvēruma likuma kārtībā.
Robežsardzē norādīja, ka personas, kas nelikumīgi mēģina šķērsot Latvijas valsts robežu, robežsargi vispirms brīdina par robežšķērsošanas aizliegumu – gan mutiski, gan ar klātbūtni un žestiem. Ja šīs personas tiek konstatētas jau Latvijas teritorijā, tiek veikta to atturēšana no nelikumīgas robežšķērsošanas un atgriešana uz Baltkrieviju.
Savukārt, ja persona ir nelikumīgi šķērsojusi robežu un attiecībā uz to tiek piemērota izraidīšanas vai atpakaļnodošanas procedūra, tā var tikt aizturēta saskaņā ar Imigrācijas likumu. Šie ārzemnieki tiek ievietoti Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā, kur uzturas līdz izraidīšanas vai pārsūtīšanas īstenošanai.
Atsevišķos gadījumos personas lūdz patvērumu Latvijā, savu lūgumu noformējot rakstiski iesnieguma veidā un iesniedzot to Valsts robežsardzei. Šādas personas pēc noteikto formalitāšu pabeigšanas nonāk Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes uzraudzībā un līdz lēmuma par patvēruma piešķiršanu pieņemšanai tiek ievietotas Patvēruma meklētāju centros Muceniekos vai Liepnā.
Taču pamatā lielākā daļa šo ārzemnieku ļaunprātīgi izmanto patvēruma procedūru un ir uzskatāmi par ekonomiskā labuma meklētājiem, atzīst robežsardzē. Viņu mērķa valsts nav Latvija, bet gan citas ekonomiski attīstītākas Eiropas Savienības rietumu valstis, pamatā Vācija.
Tāpat ir gadījumi, kad personas tiek uzņemtas Latvijā humānu apsvērumu dēļ. Šādos gadījumos Valsts robežsardzes amatpersonām ir pienākums izvērtēt katru situāciju individuāli, norādīja robežsardzē.
Jau ziņots, ka kopumā šogad no Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturētas jau 9983 personas. Tikmēr humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana nav liegta 22 nelegālajiem migrantiem.
Kā vēstīts, pērn no Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.
Valdība līdz šī gada 31.decembrim pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.