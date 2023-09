Jauns karš Kalnu Karabahā sācies pilnīgā Kremļa klusumā

“Izrādās Armēnija ar Azerbaidžānu karo,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda Anita Pizele, pulkvežleitnante, Zemessardzes štāba virsniece, un paskaidro, ka arī Krievijai ir saistība ar notiekošo.

Armēnija veic uzbrukumus Kalnu Karabahas teritorijā, jau ir iesniegusi prasību ANO, bet Krievija šajā sakarā klusē, acīmredzot resursu pietrūkst, lai varētu kontrolēt šo situāciju. Iepriekš ziņots, ka Armēnijā esot 2000 krievu miera uzturētāju.

“Euronews” ziņo, ka Armēnija ir nosodījusi Azerbaidžānas “agresiju”, kuras mērķis ir “etniskā tīrīšana”, un aicinājusi Krievijas miera uzturētājus reģionā iejaukties. Izskanējuši apgalvojumi, ka karš Ukrainā ir novērsis Maskavas uzmanību no reģionālā miera nodrošināšanas.

Krievija paziņoja, ka karavīri no visvairāk apdraudētajiem apgabaliem pārvietojuši gandrīz 500 civiliedzīvotājus, savukārt separātisti paziņoja, ka palīdzējuši pārvietot aptuveni 7000.

Azerbaidžānas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka ierīko drošas ejas civiliedzīvotājiem, kuri bēg no kauju skartajiem apgabaliem. “Lai nodrošinātu iedzīvotāju evakuāciju no bīstamās zonas, ir izveidoti humānās palīdzības koridori un uzņemšanas punkti,” teikts otrdien izplatītajā paziņojumā.

Aģentūra LETA ziņo, ka Azerbaidžānas militārā operācija Kalnu Karabahā beigsies, ja armēņu separātisti noliks ieročus, telefonsarunā ar ASV valsts sekretāru Entoniju Blinkenu paziņojis Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs.

Alijevs sacīja Blinkenam, ka “pretterorisma pasākumi tiks apturēti, ja Kalnu Karabahas spēki noliks ieročus”, šodien paziņoja Alijeva birojs.

Azerbaidžānas Aizsardzības ministrija raksturoja šo militāro kampaņu kā “pretterorisma operāciju”, kas turpināšoties līdz armēņu karaspēka izvešanai no Kalnu Karabahas.

Azerbaidžāna otrdienas vakarā pieprasīja armēņu separātistiem Kalnu Karabahā nolikt ieročus un piedāvāja sarunas ar armēņu pārstāvjiem gadījumā, ja viņi padosies.

It’s possible that another war between Azerbaijan and Armenia is starting in front of our eyes. pic.twitter.com/xXC0Er8fCj

Artillery and suicide drones are in action by both sides.

On September 20, at 6:41 am, post No. 1-259 of the formations of the #Armenian Armed Forces in the Garabagh region of #Azerbaijan was destroyed by the Azerbaijani military.

The post was preventing the advancement of commando units of the Azerbaijani Defence Ministry. It was… pic.twitter.com/QPZJHypKvk

— Caliber English (@CaliberEnglish) September 20, 2023