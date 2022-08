“Apvienotais saraksts” sācis vērienīgu priekšvēlēšanu kampaņu – reklāmas redzamas arī uz sabiedriskā transporta Rīgā. Foto: “Latvijas Avīze”

Jauns spēks ar politikas veterāniem un gandrīz 30 pašvaldību deputātiem, kam konkurenti paredz frakcijas sašķelšanos Ieteikt







Ināra Egle, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ar moto “Ir izvēle” Saeimas vēlēšanās sevi piesaka jauna politiskā apvienība “Apvienotais saraksts – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu apvienība, Liepājas partija”. Visu minēto politisko spēku pirmsākumi ir meklējami 90. gados.

Arī daļa no pieteiktajiem kandidātiem politisko darbību sākuši pirms desmit vai pat divdesmit un vairāk gadiem. Taču pārgrupēšanās rezultātā viņi izveidoja jaunu politisko izvēli tiem, kuri nevēlas balsot par Krišjāņa Kariņa (“JV”) valdības partijām, kā paši raksturo savu pieteikumu.

Latvijas Zaļā partija (LZP) līdz šīs vasaras sākumam bija Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) dalīborganizācija, bet Liepājas partijai ar ZZS bija sadarbības līgums. ZZS Saeimā ir opozīcijā.

Par Latvijas Reģionu apvienību (LRA) 13. Saeimas vēlēšanās nobalsoja 4,14% vēlētāju, kas nebija pietiekami iekļūšanai parlamentā, bet deva iespēju saņemt nelielu valsts budžeta finansējumu.

Apvienības premjera kandidāts un viens no tā izveides iniciatoriem ir uzņēmējs Uldis Pīlēns, kurš vēlēšanās gan ne­startē. “Apvienotajā sarakstā” ir gandrīz 30 pašvaldību deputāti, kas ir vislielākā vietējo domnieku pārstāvniecība reģistrētajos kandidātu sarakstos.

Taču uz Saeimu startē tikai viens pašvaldības vadītājs – Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks (LRA).

Izvairās no konkrētiem solījumiem

No 115 kandidātiem 76 ir vīrieši, 39 – sievietes. Kandidātu vidējais vecums ir 48,8 gadi, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotā informācija.

“Apvienotā saraksta” līderis Rīgā ir Saeimas deputāts Didzis Šmits (LZP), Vidzemē – LRA priekšsēdis Edvards Smil­tēns, Latgalē – Dagdas tūrisma un informācijas centra vadītājs, bijušais Saeimas deputāts Juris Viļums (LRA), Kurzemē – Saeimas deputāts, bijušais premjers Māris Kučinskis (LP), Zemgalē – Latvijas Zaļās partijas priekšsēdētājs Edgars Tavars.

Partijas programmā “Apvienotais saraksts” ir nosaucis trīs prioritātes – drošība, efektīva valsts pārvalde un augoša, zaļa ekonomika. Politiskā spēka pārstāvji ir izvairījušies minēt konkrētus solījumus, vairāk stāstot par to, kas ir jāveicina, jāuzlabo, jāatjauno.

Viens no konkrētajiem punktiem ir par vēlēšanu sistēmas maiņu, apņemoties panākt, lai tiktu ieviesta jauktā vēlēšanu sistēma, kā arī samazināts referendumu ierosināšanas slieksnis.

LZP aizgājusi ar tukšām kabatām

Latvijas Zaļā partija no ZZS “aizgāja ar tukšām kabatām, bet ar tīru dvēseli”, tagad “Latvijas Avīzei” sacīja LZP priekšsēdētājs E. Tavars.

Viņš atcerējās, ka ar LRA sarunas par tuvināšanos sākušās jau pagājušajā gadā, jo ZZS un LRA bija līdzīgās pozīcijās par administratīvi teritoriālo reformu.

Robežšķirtne bijusi šā gada marta sākumā, kad ZZS sabiedrotais Aivars Lembergs nācis klajā ar izteikumiem par Krievijas iebrukumu Ukrainā, kuros neizskanēja tam nosodījums.

Drīz pēc tam Liepājas partijas nominētais premjera kandidāts M. Kučinskis paziņoja, ka nevar pretendēt uz amatu, ja ZZS nenorobežosies no A. Lemberga. Jau aprīļa beigās LZS vadība esot pateikusi, ka A. Lembergs būšot ZZS premjera kandidāts, apgalvoja E. Tavars.

Šis paziņojums satuvinājis LZP un Liepājas partiju, kuras priekšsēdis Uldis Sesks uzrunājis arhitektu un senu domubiedru Uldi Pīlēnu. “Tad mēs visi – es, Māris, Uldis Sesks, Raimonds Bergmanis, Edvards Smil­tēns, Didzis Šmits – satikāmies uz kafiju pie Ulda Pīlēna, kurš piekrita uzņemties iniciatīvu apvienības veidošanā,” atceras E. Tavars.

Teikto “Latvijas Avīzei” apstiprināja arī LRA priekšsēdis E. Smiltēns, kurš atzina, ka starp LZP un LRA “cieša komunikācija bija jau kopš 2021. gada nogales, bet te ir vairāku apstākļu sakritība. Sarkanā līnija bija Lembergs, tāpēc ar LZS sarunas nevarēja notikt”.

Darba devēji ieinteresēti

Kopš pavasara vērojot minēto politisko spēku darbību, var secināt, ka tieši U. Seskam apvienības veidošanā bijusi liela loma. Viņš vairākkārt ir uzsvēris, ka “Apvienotā saraksta” ideja nāk no Liepājas, “kur pašvaldību vēlēšanās 90. gados tā jau ir veiksmīgi izmantota”.

Vēl zīmīgi, ka gan U. Sesks, gan U. Pīlēns vairākas uzstāšanās ir pabeiguši ar vārdiem “Par labāku Latviju”. Tas izraisa asociācijas ar apvienību “Par labu Latviju” (“PLL”), kuru pirms 10. Saeimas vēlēšanām izveidoja Tautas partija un LPP/”LC”.

“PLL” toreiz arī piesaistīja bezpartijiskos uzņēmējus, līdzīgi kā tagad apvienībā ir ar partijām nesaistīti profesionāļi no U. Pīlēna dibinātās biedrības “Apvienotais Latvijas saraksts”.

Vairāki no viņiem kandidē vēlēšanās, starp šiem cilvēkiem ir arī pārstāvji no Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), kas ir valdības sociālā partnere. Tiesa, iesaistīšanos politikā LDDK pārstāvji uzsver kā savu individuālo izvēli.

Gan LDDK biedru piesaiste, gan “Pīlēna saraksta” vērienīgi uzsāktā priekšvēlēšanu kampaņa (reklāmas medijos, sabiedriskais transports Rīgā ar saraksta reklāmām, kas drīz būšot arī uz autobusiem, kuri dosies uz reģioniem) liek domāt, ka ar šo politisko spēku cerības saista arī uzņēmēji.

Neoficiāli dzirdēts, ka to atbalstot arī biznesa pārstāvji, kas pirms 13. Saeimas vēlēšanām palīdzēja citiem politiskajiem spēkiem. Liela loma apvienības veidošanā varētu būt arī D. Šmitam, kurš 13. Saeimā ievēlēts no “KPV LV”, bet bija tai pievienojies tikai īsi pirms vēlēšanām.

Latvijas Zaļajā partijā D. Šmits iestājās šā gada sākumā. Ja labi pameklē, arī viņu varētu atrast “Par labu Latviju” 2010. gada vasarā uzņemtajās fotogrāfijās, lai gan D. Šmita toreiz vadītā partija “Jaunlatvija” tomēr nepievienojās “PLL”.

Viņa loma šīs apvienības veidošanā varētu būt saistīta gan spējā pārliecināt E. Tavaru pieņemt izšķirošo lēmumu par aiziešanu no ZZS, gan arī ar to, ka LDDK prezidents Andris Bite (viņš ir biedrībā, bet nekandidē vēlēšanās) ir sens D. Šmita domubiedrs, ko D. Šmits apstiprināja.

Savu lomu viņš nevēlējās izcelt, bet atzina, ka bijis starp tiem, “kuriem ar Lembergu nebija pa ceļam”. Arī E. Tavars apgalvoja, ka ar D. Šmitu esot personīgi labi pazīstams jau kādus desmit gadus. Taču par kaut ko tomēr liecina tas, ka D. Šmits Rīgas vēlēšanu apgabalā startē ar pirmo numuru.

Vidzemnieks Kučinskis – Kurzemē

Runājot par “Apvienotā saraksta” pieteikumu, būtu jānosauc arī cilvēki, kuri vēlēšanās nekandidē, bet ir kampaņas pasākumos klātesoši. Uz Saeimu nestartē ne tikai premjera kandidāts U. Pīlēns, bet arī Liepājas partijas priekšsēdētājs U. Sesks.

Kandidātu vidū nebūs arī viens no LRA līderiem Jānis Vilnītis. Sarakstā Liepājas partiju pārstāvēs Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis, bet no LRA – Liepājas domes deputāte Linda Matisone, kura jūlijā paziņoja par iesaistīšanos politikā un aiziešanu no vadoša amata SIA “Lauma Lingerie”, kur bija nostrādājusi 17 gadus, liekot saprast, ka starp abiem lēmumiem ir saistība. Kurzemes apgabalā ir vēl vairāki abu politisko spēku pārstāvji.

Kurzemes saraksta līderis M. Kučinskis savas ilgās politiskās darbības laikā kopš Tautas partijas laikiem bija kandidējis tikai Vidzemē.

Tāpēc šī viņam būs jauna pieredze, kuru atvieglo tas, ka Kurzemē startē gan Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja Aija Barča, gan Dienvidkurzemes novada deputāts Edgars Putra, ar kuriem kopā M. Kučin­skis jau ir strādājis Saeimā.

E. Putra nesen izstājās no LZS. Sarakstā ir arī ventspilnieks Aivis Landmanis, kurš ir viens no A. Lemberga politiskajiem oponentiem.

Zemgales sarakstā ir vairāki kandidāti, kurus popularitātes ziņā var uzskatīt par līdzvērtīgiem konkurentiem E. Tavaram – piemēram, bijušais Saeimas deputāts, Bauskas novada deputāts, tautā pazīstamais “zvēru draugs” Ingmārs Līdaka, Tukuma novada priekšsēža vietniece Inga Priede, bijusī Lauku atbalsta dienesta vadītāja Anna Vītola-Helviga.

E. Tavars lepojās ar spēcīgo komandu un apgalvoja, ka viņu nebiedējot varbūtība, ka kāds varētu viņu vēlēšanās apsteigt.

Ar atšķirīgu politisko bagāžu

Arī Vidzemes sarakstā ir vairāki sabiedrībai zināmi kandidāti – kā otrais tajā ir Saeimas deputāts Raimonds Bergmanis.

No Vidzemes startē arī biedrības “Līdere” priekšsēdētāja Aiva Vīksna, Salaspils novada deputāts Andrejs Svilāns, Ogres novada deputāts Artūrs Mangulis, Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa, bijusī Vecpiebalgas novada priekšsēde, tagad Cēsu novada deputāte Ella Frīdvalde-Andersone, kura domē ievēlēta no Vidzemes partijas. Viņa gan ir pieteikta kā bezpartijiskā kandidāte no U. Pīlēna biedrības.

Taču plašāk biedrība ir pārstāvēta Rīgas sarak­stā – tur pirmajā pieciniekā ir militārais analītiķis Igors Rajevs, Auto asociācijas valdes priekšsēdētājs Andris Kulbergs, SIA “New Rosme” valdes loceklis Edgars Štelmahers (LRA).

Rīgā startē arī viens no LZP agrākajiem līderiem Viesturs Silenieks, kurš uz laiku bija apturējis darbību partijā, kā arī Jānis Liepiņš, kurš ilgus gadus vadīja Rīgas domes Juridisko pārvaldi.

Latgalē ar otro numuru ir Daugavpils domes deputāts Ivars Šķinčs, kurš pārstāv Daugavpils novada partiju – tai uz 13. Saeimas pilnvaru laiku bija sadarbības līgums ar ZZS.

Latgalē kandidē arī bijušie Saeimas deputāti Jānis Trupovnieks (LZP), kurš ir Balvu novada deputāts, un Līvija Plavinska, kura Saeimā bija ievēlēta no “Vienotības” – tagad viņa vada Nautrēnu pagasta pārvaldi.

“Vienotībā” savulaik bija arī bijušie Saeimas deputāti, ārsti Romualds Ražuks un Renārs Putniņš, kuru vārdi arī tagad ir šajā sarakstā.

Politiskie konkurenti jau paredz, ka “Apvienotais saraksts” varētu būt pirmais, kura frakcija 14. Saeimā var sašķelties, jo tajā ir ļoti dažādi cilvēki ar atšķirīgu politisko bagāžu.

Savukārt komandas veidotāji sola pierādīt pretējo, ka tā palikšot vienota.