Foto: Shutterstock

Jūras ūdens var darboties kā dabiskais eksfoliants! Uzzini, kā jūras ūdens ietekmē ādu un matus







Jūras ūdenī esošie sāls kristāli satur lielāko daļu ķīmisko elementu, kādi ir zināmi, un to pozitīvā ietekme uz organismu, arī emocionālo labsajūtu, ir izsenis pierādīta. Lietojot jūras sāli uzturā, tiek stimulēta vielmaiņa un līdzsvaroti bioloģiskie procesi organismā, stiprināta imunitāte, kā arī iespējams mazināt dažāda veida sāpes. Savukārt, ārējam skaistumam to ir vērtīgi pievienot vannai raupjas ādas mīkstināšanai, izmantot kā vienu no sastāvdaļām efektīvai celulīta mazināšanai vai galvas masāžai matu augšanas veicināšanai.

Lai gan pielietošanas metodes ir dažādas, arī vienkārša veldzēšanās un pelde jūras ūdenī var dažādos veidos uzlabot matu un ādas stāvokli. Kas sālsūdenī ir vērtīgs un kā pasargāt ādu un matus no sāls radītā sausuma un trausluma? Par to portālam LA.LV zināja stāstīt aptieku tīkla “Apotheka” konsultante Arta Bogdānova.

“Baltijas jūrā sāls daudzums ir salīdzinoši zems ar citām jūrām vai okeāniem pasaulē, proti, uz katru litru ir vidēji 5 – 7 grami sāls, tādēļ tā iedarbība uz ādu un matiem būs maigāka nekā citviet, kur sāls daudzums var sasniedz līdz pat 35 gramiem litrā. Jo lielāka sāls koncentrācija ūdenī, jo vairāk piesardzības pasākumu jāveic, lai pareizi uzņemtu vērtīgās vielas un arī pasargātu ādu un matus no sāls negatīvās iedarbības,” norāda Apotheka konsultante Arta Bogdānova.

Priekšrocība – piepildītas matu šķiedras un attīrīta galvas āda

Sāls kristāli jūras ūdenī ir bagāti ar vitamīniem un minerālvielām, piemēram, magniju, cinku, varu, selēnu un citām vielām, kas piepilda matu struktūru, palielina to apjomu, kā arī uzlabo to kopējo veselības stāvokli. Dzelzs rūpējas par matu sakņu apgādi ar uzturvielām, cinks par olbaltumvielu sintēzi, nodrošinot matu elastību, varš veicina pigmentācijas saglabāšanos, savukārt selēns aizkavē šūnu novecošanos un cīnās pret ārēji ietekmējošiem faktoriem.

“Papildus minētajam sālsūdens ir lielisks eksfoliants galvas ādas attīrīšanai jeb dabisks šampūna aizvietotājs. Peldoties matus ieteicams atstāt brīvi plūstošus un nesasietus, lai tie vienmērīgi uzņemtu vērtīgās vielas. Taukainiem matiem sālsūdens noņems lieko sebumu un attīrīs tos no uzkrātajiem kosmētikas līdzekļiem, tādējādi matu folikuls uzņems vairāk barības vielu. Problemātiskai galvas ādai tas mazinās kairinājumu un sausumu, kā arī palīdzēs atbrīvoties no blaugznām. Ja galvas ādas mikroflora ir labvēlīga sēnīšu attīstībai, veidojas ādas zvīņošanās jeb atdalīšanās, kas var izraisīt niezi un apsārtumu. Pēc peldes matos esošais sāls absorbēs lieko mitrumu un palīdzēs izslēgt vidi, kas nepieciešama sēnītēm, lai izdzīvotu, tādējādi mazinot blaugznu veidošanos. Pēc peldes un matu izžūšanas ieteicams veikt nelielu galvas masāžu, stimulējot asinsriti ādai un veicinot matu augšanu,” iesaka “Apotheka” konsultante Bogdānova.

Sālsūdenim ir arī antibakteriālas īpašības, kas var palīdzēt ārstēt galvas ādas problēmas, piemēram, ekzēmu un psoriāzi. Sāls ir dabisks pretiekaisuma un antioksidanta līdzeklis, tas palīdz atjaunot ādas barjeru galvas ādā. Ja pelde jūrā nav iespējama, psoriāzes uzliesmojumu var novērst arī vannā, kur ūdenim ir pievienota Nāves jūras sāls.

Trūkums – sausi mati un pigmentācijas zudums

Lai gan sālsūdenim ir daudz priekšrocību, pārāk ilga uzturēšanās ūdenī un biežas peldes var arī kaitēt galvas ādai un matiem. Sāls izvelk mitrumu no matiem, tāpēc vēlams ierobežot saskari ar jūras ūdeni līdz vienai divām reizēm nedēļā un censties ievērot pāris soļus matu aizsardzībai:

• Pirms peldes sālsūdenī ieteicams matus samērcēt ar svaigu ūdeni. Tas palīdzēs mitrināt matus un samazinās uzņemtā sāls daudzumu peldes laikā.

• Pēc peldēšanās sālsūdenī nepieciešams izskalot matus ar svaigu ūdeni, lai noņemtu lieko sāli un atjaunotu matu dabīgo pH līmeni.

• Atrodoties pludmalē, mati ir pakļauti saules staru kaitīgajai iedarbībai, tāpēc ieteicams lietot matiem draudzīgus aizsarglīdzekļus ar UV aizsardzību, lai samazinātu saules radītos bojājumus un sausumu.

• Pēc saskares ar sālsūdeni ieteicams lietot kondicionieri vai barojošu masku, kuras sastāvā ir E vitamīns, jojobas eļļa, argāna eļļa, kokosriekstu eļļa. Šie produkti palīdzēs novērst sālsūdens izraisīto sausumu un bojājumus.

• Ja saskare ar sālsūdeni ir bieža un rezultātā mati kļūst izteikti plānāki vai trauslāki, ieteicams konsultēties ar frizieri vai dermatologu, kurš ieteiks galvas ādas un matu tipam piemērotākos līdzekļus.

It īpaši kaitīga iedarbība būs krāsotiem, balinātiem vai novājinātiem matiem, jo ķīmiskās apstrādes procesā vai matu veidošanas rīku karstuma ietekmē matos tiek zaudētas barības vielas, kā rezultātā sālsūdens var izraisīt papildu bojājumus, piemēram, krāsas izbalēšanu jeb pigmentācijas zudumu.

Priekšrocība – attīrīta un veselīgāka āda

Jūras ūdens var darboties kā dabiskais eksfoliants, veicinot ādas attīrīšanu un atsvaidzināšanu. Ekzēmas vai ādas sausumu gadījumā sālsūdens var uzlabot asinscirkulāciju, šūnu vielmaiņu, palīdzēt atbrīvoties no toksiskiem vielmaiņas gala produktiem, efektīvi attīrīt ādu no atmirušajām šūnām, un rezultātā āda kļūs tīrāka, gludāka un tvirtāka.

“Sālsūdens var palīdzēt arī “izžāvēt” pūtītes, taču uz to nevajag paļauties kā uz vienīgo aknes mazināšanas līdzekli, jo nav pietiekami daudz datu, kas liecinātu par tā vispārējo efektivitāti. Bet tas var būt kā papildu palīgs ādas veselības uzlabošanai,” stāsta Apotheka konsultante Arta Bogdānova.

Trūkums – ādas dehidratācija

Atkarībā no ādas jutības un sāls koncentrācijas līmeņa ūdenī, jūras ūdens var izraisīt ādas aizsargbarjerā dehidratāciju. Zaudējot ādai nepieciešamo mitrumu, tā var kļūt sausa, kairināta un var pieaugt jutība pret sauli, veicinot apdegumus.

Ja visa diena pavadīta saulē un sālsūdenī, ieteicams vispirms noskalot ādu ar parastu ūdeni, savukārt mājās veikt dziļāku attīrīšanu un mitrināšanu, lietojot barojošu krēmu vai losjonu ādas mitruma līmeņa saglabāšanai.

Katram cilvēkam individuāli var būt atšķirīga reakcija uz jūras ūdeni.

Dažiem tas var būt labvēlīgs, bet citiem – nelabvēlīgs. Sekojot līdzi un novērojot, kā āda un mati reaģē uz jūras ūdeni, katrs var pielāgot atbilstošo kopšanas rutīnu, lai saglabātu veselīgu ādas un matu izskatu.