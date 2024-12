Foto: Pexels.com

Kā bieža kafijas dzeršana ietekmē zarnas? Jauni pētījumu rezultāti







Zinātnieki regulāri pēta, kā kafijas dzeršana ietekmē mūsu veselību. Šoreiz viņi sīkāk aplūkojuši, kā tas ietekmē cilvēka zarnu mikrobiotu (kādas teritorijas mikroflora un mikrofauna).

Zarnu mikrobiota attiecas uz visiem mikroorganismiem, kas atrodami cilvēka zarnās. Tiem ir svarīga loma barības vielu sagremošanā un uzsūkšanās procesā. Turklāt tie ietekmē daudzus procesus, tostarp imunitātes veidošanos un garīgo veselību. Zarnās atrodamā mikrobiota ietekmē cilvēkus no dzimšanas brīža.

Pētnieku komanda pētīja saikni starp pārtiku un mikroorganismiem zarnās. Šoreiz zinātnieki koncentrējās uz kafiju. Analīzes rezultāti tika publicēti žurnālā “Nature Microbiology”, un tos citē amerikāņu “Newsweek”.

Pētījums tika veikts, izmantojot datus no 22 800 cilvēkiem no ASV un Lielbritānijas, kuri sniedza detalizētu informāciju par savu uzturu, kā arī izmantojot datu no 54 200 cilvēkiem no 211 grupām, kurām ir kopīgs statistikas faktors. Tika analizēti arī vairāk nekā 400 plazmas un 350 izkārnījumu paraugi, un tika veikti divi in ​​vitro eksperimenti, lai pārbaudītu kafijas ietekmi uz zarnu mikrobiotu.