Foto: pexels.com

Kā mans mēģinājums atteikties no cukura pārvērtās par ceļojumu uz elli Ieteikt







“Es mīlu divas lietas šajā pasaulē: cukuru un sevi. Mana nepārtrauktā tieksme sevi iepriecināt noved pie tā, ka katru dienu es patērēju milzīgus cukura daudzumus. Ak, Dievs, es aizmirsu par savu vīru. Atvainojiet, es mīlu trīs lietas šajā pasaulē: cukuru, sevi un savu vīru,” tā nytimes.com raksta Keitija. Lūk arī viņas neticamais stāsts. Iesakām izlasīt. Fantastiska pieredze.

Mans vīrs nemīl cukuru. Mans vīrs gūst prieku no veselīga dzīvesveida. Savukārt mana nebeidzamā cukura meklēšana viņam ir pastāvīgs stresa avots.

Lūk, klasiska mūsu mājas ainiņa, kas atkārtojas ar ievērojamu regularitāti:

Mans vīrs izbāž galvu pa durvīm un saka: “Miskastē ir 30 tukši konfekšu iepakojumi. Vai tev par to ir kāda informācija?”

Es (pilnībā horizontāli uz dīvāna) sastopos ar viņa skatienu – kā mafijas boss pret Kvantiko jaunāko kursantu. “Es par to neko neesmu dzirdējusi,” es saku. Es turpinu viņam acīs, līdz viņš vienkārši pagriežas un aiziet.

Pieredzējis lasītājs varētu aizdomāties, ka es pārspīlēju, lai radītu komisku efektu. Vai es, (knapi) 35 gadus veca sieviete, patiešām regulāri ēdu daudz, daudz konfekšu un cenšos slēpt visus pierādījumus no sava vīra?

Es apskaužu tos, kas sociālās situācijās viegli dzer kafiju, sarkanvīnu, alu vai ēd siera uzkodiņas. Šīs lietas es varu malkot, pagaršot vai imitēt, ka ēdu. Bet patiesībā es nespēju norīt nevienu no tām, un tās mani nevilina vairāk kā printera toneris vai saplāksnis.

Pēc jebkura medicīniska standarta, es esmu veselīgā svarā savam dzimumam, vecumam un augumam. (Valdzinoša sieviete, gandrīz jaunāka par 35, nedaudz augstāka par vidējo; ja jums tiešām jāzina: 130 mārciņas rakstīšanas brīdī.) Ikgadējās pārbaudēs manas ķermeņa pamata funkcijas ir kārtībā, mani zobi nav sapuvuši. Bet šī acīmredzamā “nekādu seku” situācija mani neapmierina.

Es baidos, ka esmu kā sieviete šausmu filmā, kura nesaprot, ka viņa ir šausmu filmā. Viņa nedzird dramatiskos stīgu instrumentus, tāpēc nesaprot, ka nāve jau tuvojas. Un es baidos, ka mana nepārvaramā tieksme pēc cukura ir slimības simptoms, kuru es nevarēšu atpazīt, līdz vienā dienā mani pēkšņi nepiemeklēs liktenīgās sekas.

Vai ir iespējams, ka es varētu pārveidot šo stāstu nevis par šausmu filmu, bet par “māksliniecisku drāmu bez sižeta”, kas attēlo klusās dzīves cienīgumu kādai 35 gadus vecai sievietei?

Vienīgais veids, kā to panākt, būtu iemācīties vēlēties cukuru mazāk. Vai vēl labāk – vispār to negribēt. Vai es to varētu? Tiklīdz es sāku meklēt kādu programmu, kas palīdzētu man mazāk gribēt cukuru, es sapratu, ka lielākā daļa veselības programmu tam nemaz nav paredzētas.

Tā kā man bija nepieciešams vismaz kāds strukturēts plāns, es ievadīju savu e-pastu dažādu luksusa veselības kūrortu vietnēs, kas solīja apvienot “veselību” ar “greznību”.

Tā vietā, lai saņemtu konkrētu piedāvājumu, es sāku saņemt e-pastus. Reizi nedēļā. Dažreiz – katru dienu. Nekas no viņu programmām nebija domāts manam mērķim, taču tās visas solīja pielāgotu nākotni – personisku pieeju, kas līdz šim manā dzīvē bija pilnībā izpalikusi.

Un tā, mans ceļš prom no cukura sākās nevis ar veselības uzlabojumiem, bet ar e-pastu pārplūdi un jautājumu: Vai tā izskatās ceļš uz pieaugušo dzīvi? “Šādi jutīsies savā jaunajā dzīvē,” solīja kūrorta Vivamayr vietne Dienvidrietumu Austrijā.

“Garīgi un fiziski atjaunots. Pilns ar jaunām perspektīvām. Viegls, brīvs un skaidrs. Dzīvespriecīgs un enerģijas pilns.” Es nekad nebiju jutusi nevienu no šīm sajūtām. Mazliet mani gan uztrauca, ka tās visas izklausījās pēc izpušķotiem sinonīmiem vārdam “izsalcis”.

Bet aktrises Rebela Vilsona un Elizabete Hērlija absolūti dievina šo vietu. Un kam gan vēl es varētu uzticēties dzīvē, ja ne Rebelai Vilsonai un Elizabetei Hērlijai?

Citi kūrorti pārāk bīstami slīdēja atpūtas virzienā, bet Vivamayr brošūras ar ledus zilā toņa “tipiskas dienas” infografiku, kurā no 6:30 līdz 7:30 bija paredzēta mošanās, kam sekoja stundas ilgas “medicīniskās terapijas un procedūras”, solīja radikālu stingrību.

Un šāda stingrība bija kaut kas pilnīgi jauns manai zefīru maigajai dvēselei. Es ievadīju savas kredītkartes datus.