TV24 raidījumā “Uz līnijas”, apspriežot “Rīgas satiksmes” aktualitātes un pakalpojumus, tika jautāts, kāpēc pasažierim, kurš iegādājies e-talonu, kas ir laika biļete, pārsēžoties uz citu sabiedrisko transportu brauciena laikā – 90 minūšu – ietvaros, tā ir vēlreiz jāreģistrē? Uz šo jautājumu atbildēja raidījuma viese – “Rīgas satiksme” pārstāve Baiba Bartaševiča-Feldmane.

“Šeit ir dažādi faktori. Viens ir, ja mēs sākam ar juridisko, kas ir noteikts normatīvajos aktos, tad mums kā pārvadātajam prasa uzskaitīt katru pasažieri. Tāpēc ir svarīgi šo te braucienu reģistrēt katru reizi, iekāpjot transportā vai pārkāpjot,” skaidroja Bartaševiča-Feldmane. “Tieši tāpat ir būtiski skolēniem reģistrēt savus braucienus, kuri brauc bez maksas, jo reizēm dzirdu sakām: man ir bez maksas, kāpēc man ir jareģistrē? Bez maksas nav nekas, kamēr šis brauciens nav reģistrēts. Attiecīgi katrs brauciens ir jāpiereģistrē,” norādīja viņa.

Savukārt otrs faktors, kāpēc ir atkārtoti jāreģistrē e-talons – laika biļete – ir šāds: ja pasažieris pārkāpj citā tranportlīdzeklī, tad lai uzņēmums “Rīgas satiksme” redzētu, kāds ir sabiedriskā transporta “piepildījums – cik, kur šie te braucēji ir bijuši”, sacīja Bartaševiča-Feldmane. Tas tiek darīts tāpēc, lai izpildītu noteikumus un vāktu informāciju statistikai par pasažieru skaitu dāžādos “Rīgas satiksmes” maršrutos.

Vai var sodīt pasažieri, ja viņš pirmajā reizē reģistrēja laika biļeti, bet pārkāpjot uz citu sabiedrisko transportu, aizmirsa to izdarīt vai arī nezināja, ka vēlreiz jāreģistrē e-talonu?

“Kontrolieris var uzlikt viņam sodu, respektīvi, ja viņam ir iesākta biļete, bet nav piereģistrēta, bet tas sods ir krietni mazāks, nekā tad, ja viņam vispār nekas nav reģistrēts. Viņi ir toleranti, un attiecībā uz skolēniem mēs sodu principā neliekam. Bet svarīgi ir atcerēties, ka tā nav mūsu iegriba, bet to ir ļoti svarīgi izdarīt, lai mēs tiešām redzētu to piepildījumu. Reizēm saka, ka transports ir pārpildīts, bet kad paskatāmies [datus], tad tur ir bijusi puse no visām reģistrācijām, kas vien ir bijušas,” sacīja “Rīgas satiksmes” pārstāve TV24 raidījumā “Uz līnijas”.

