Straujās izmaiņas enerģētikas jomā ikvienu mudina intensīvāk izvērtēt energoresursu patēriņa paradumus kā privāti, tā arī uzņēmējdarbībā. Primārā lieta, ko ikviens var izdarīt, – veikt sava energoresursu patēriņa monitoringu un analīzi. Atklājot elektrības un siltuma zudumus vai energoietilpīgākos procesus, ir iespējams visefektīvāk atrast piemērotākos risinājumus patēriņa samazināšanai. Par to, kā to paveikt, varēja uzzināt “Elektrum” Energoefektivitātes centra rīkotajā 30. novembra vebinārā “Kā trenēt savu enerģijas patēriņu?”.

Elektroenerģijas analīzes rīks uzņēmumiem

AS “Latvenergo” Korporatīvo klientu attiecību daļas klientu piedāvājumu attīstības vadītājs Lauris Džeriņš uzsvēra, ka uzņēmuma klientiem jau šobrīd portālā elektrum.lv ir pieejama Energo analītikas sadaļa.

“Ar Energo analītikas rīku var pārskatīt un salīdzināt savā pārvaldībā esošo uzņēmumu enerģijas patēriņu visiem objektiem vienuviet, veidot individualizētas atskaites, kas palīdzēs saprast, kur un kā tiek izlietota enerģija, saskatīt tendences, prognozēt nākotnes patēriņu un izmaksas,” skaidroja Lauris Džeriņš. “Šī analītika ir pieejama absolūti bez maksas un jebkuram “Elektrum” klientam. Un tas ir pirmais solis, lai nonāktu jau līdz konkrētiem monitoringa risinājumiem. Analītikas rīks palīdz saprast, vai problēmas ar elektroenerģijas patēriņu vispār pastāv un vai to var novērst bez citiem speciāliem risinājumiem, iegūstot momentānu līdzekļu ekonomiju.”

Kur rīku atrast? Pēc ielogošanās portālā elektrum.lv uzņēmumu sadaļā ir jāizvēlas sadaļa Mani pārskati, kurā uzreiz ir redzama sadaļa Energo analītika. To izvēloties, sākumā mazākā logā atveras Energo analītikas panelis, ko var atvērt pilnekrāna režīmā.

Tajā ir pieci šķirkļi, ar kuriem var filtrēt informāciju un analizēt to pa stundām, dienām, mēnešiem, objektiem, arī dažādos griezumos un salīdzinājumos. Svarīga ir iespēja analizēt patēriņu un tā brīža vidējo svērto elektroenerģijas biržas cenu. Tieši šis moments ļauj saprast, kā visvairāk iespējams ietaupīt.

“Energo analītikas rīkā pie­ejams arī dabasgāzes pārskats. Tas ir aktuāls tiem “Elektrum” klientiem, kas pie mums iegādājas arī dabasgāzi. Šī sadaļa vēl ir pilnveidošanas stadijā, taču jau ir pieejama. Par dabasgāzi pieejamie dati gan nav tik detalizēti kā par elektroenerģiju,” skaidroja Lauris Džeriņš. Energo analītikas rīks ļauj veidot arī savas specifiskas atskaites, ja ar piedāvātajiem risinājumiem nav pietiekami.

Elektroenerģijas monitorings kā pakalpojums

Elektroenerģijas monitorings iespējams arī kā pakalpojums. Kā tas darbojas un kā tas ļauj ietaupīt pat līdz 30% no patēriņa, skaidroja uzņēmuma “AdvanGrid” eksporta vadītājs Rolands Birģelis.

“Svarīgi saprast, ka ar apņemšanos ietaupīt vien nepietiek. Tas ir kā ar Jaungada apņemšanos, kas visbiežāk tā arī paliek labo nodomu līmenī un rezultāti ir vāji. Ir nepieciešams kāds, kurš nepārtraukti virza uz izvirzīto mērķi un palīdz to sasniegt,” skaidroja Rolands Birģelis.

Piemēram, uzņēmuma energoaudits, kas ir obligāts lielajiem uzņēmumiem, lielajiem patērētājiem visbiežāk notiek pārāk reti – reizi četros gados. Tas fiksē situāciju, taču nenovēro tendences un sniedz grūti realizējamas rekomendācijas. Ļoti labs risinājums uzņēmumiem ir Energopārvaldības sistēma (ISO50001). Taču visbiežāk trūkst kvalificētu darbinieku, kam to uzticēt, jo nav laika citu darba pienākumu dēļ, un sistēmas komanda aktivizējas reizi gadā pirms ISO aizstāvēšanas.

Risinājums – enerģijas menedžments kā pakalpojums. Pieredzējuši speciālisti vāc un analizē datus un arī sniedz rekomendācijas. Tiek izveidota elektrības bilance, lai noskai­drotu, kas un cik patērē, tādējādi ir iespējams optimizēt ar patēriņu saistītās izmaksas un elektrisko infrastruktūru. Tāpat ir iespēja digitalizēt ūdens un gāzes skaitītājus, kā arī veikt monitoringu kritiskajos mezglos, iegūstot datus analīzei.

Rolands Birģelis iesaka pārskatīt ievada jaudas, padomāt par fāžu līdzsvarošanu, iespējams, ir nepieciešama sadales tarifa plāna maiņa, kā arī noteikti ir jāizvērtē sprieguma kvalitāte, kas var radīt nopietnas problēmas elektroiekārtām, tāpat arī izveidot automātisku gāzes un ūdens patēriņa uzskaites sistēmu, radīt iespēju reaģēt, saņemot brīdinājumu par izmaiņām tehnoloģiskajos mezglos.

Patēriņa analīze un kontrole – no A līdz Z

Kompānijas “Siemens” speciālists Andrejs Misjuks skaidroja, ka ir vairāki veidi, kā tiek piedāvāta patēriņa analīze un kontrole. Tie ir risinājumi, sākot ar vienkāršu lokālo kontroli un datu nolasīšanu. Pieaugot nepieciešamībai pēc integrētas un automatizētas instrumentu ķēdes, nākamās pakāpes jau ir mākoņpakalpojumi un virtuālās platformas, ēku vadības sistēmas un pilna apjoma ēku pārvaldības risinājumi. Jo sarežģītāks ir risinājums, jo lielākas iespējas datus ne tikai savākt, bet arī automatizēti analizēt.

Vienkāršākie risinājumi ir tikai datu savākšana, izmantojot vadus, mobilos datu savācējus vai automātisku skaitītāju nolasīšanu, kā arī, izmantojot uz vietas uzstādītu datu kolektoru, veidot rēķinus. Analīze jāveic pašiem, visbiežāk manuāli savas kompetences ietvaros. Arī iekārtu vadība šādā līmenī lielākoties ir jāveic lokāli un manuāli.

Savukārt mākoņpakalpojumi un virtuālās platformas piedāvā iespēju organizēt vairāku objektu pārvaldību – vadīt un uzraudzīt visus ēkas elementus reāllaikā, nodrošināt attālinātu piekļuvi, proti, attālinātu uzraudzību no jebkuras vietas, jebkurā laikā un jebkurai sistēmai, vienkāršotu lietotāja profilu, kā arī drošu pieslēgumu un datu šifrēšanu.

Nopietnāks risinājums – ēku vadības sistēmas, kas ne tikai sniedz iespēju vadīt, piemēram, ēkas apkuri, bet arī nodrošina vienuviet visu ēkas sistēmu integrāciju. Taču tik sarežģīta sistēma ne vienmēr ir nepieciešama, piemēram, nelielā birojā, jo šīs sistēmas nav lētas. Ēkas gadījumā tās būtu integrētas siltuma, temperatūras, elektrības un drošības vadības programmas, datu krātuve mākonī un to analīzes iespējas.

Nedrīkst aizmirst par darbiniekiem!

Taču, lai cik sarežģītas un iespējām bagātas būtu ēkas vadības sistēmas, nedrīkst aizmirst par darbiniekiem un viņu motivāciju strādāt, radīt uzņēmuma vērtības un izmantot tehnoloģiju piedāvātās iespējas.

Uzņēmuma “Peero” biznesa attīstības vadītājs Jānis Kolomenskis uzsvēra, ka tieši uzņēmuma darbinieki ir tas resurss, par kuru jārūpējas visvairāk, lai viņu “baterijas” būtu uzlādētas vienmēr.

“Šīs “baterijas” vislabāk palīdz uzlādēt elementārs “paldies!” jeb atgriezeniskā saite par darbinieka pienesumu,” skaidroja Jānis Kolomenskis.

Ko iegūst uzņēmums, ja tajā ievieš šādu kolēģu enerģijas stratēģiju? Tas palielina morāli un motivāciju, produktivitāti. Palīdz noturēt labākos darbiniekus, uzlabo klientu apmierinātību un līdz ar to uzņēmuma drošību.

“Izceliet kolēģa labi paveiktā darba detaļas un lieciet uzsvaru uz to, ko viņš ir paveicis lieliski. Tas pozitīvi uzlādēs kolēģi un radīs viņā sajūtu, ka viņa darbs tiek novērtēts, tādējādi viņš būs ieinteresēts arī turpmāk rūpīgi veikt savus darba pienākumus, ģenerēt vēl vairāk pozitīvās enerģijas uzņēmumā,” pauda Jānis Kolomenskis.

Darbiniekam jāsaka “paldies” vismaz reizi nedēļā. Diemžēl tikai trīs no desmit darbiniekiem apgalvo, ka pēdējo septiņu dienu laikā ir saņēmuši enerģijas uzlādi no kolēģiem.

Tāpat visiem darbiniekiem jābūt vienlīdzīgām iespējām dot un saņemt enerģiju neatkarīgi no viņu līmeņa, amata, nodaļas, pilnvaru termiņa,” tā Jānis Kolomenskis.

Visa pamatā elektromotori un to efektivitāte

Uzņēmuma “ABB Latvia” speciālists Ņikita Petrovs atgādināja svarīgākās nianses, ko nosaka jaunā Eiropas Komisijas Ekodizaina regula elektromotoriem un piedziņas pārveidotājiem.

Jauns regulējums ir stājies spēkā no 2021. gada 1. jūlija, un jaunas prasības būs arī no 2023. gada 1. jūlija.

Eiropas Savienība ir vienojusies par jaunu, prasīgāku regulējumu 2019/1781/EU, kas aizstās regulējumu 640/2009.

Pirmo reizi prasībās ir iekļauta frekvenču pārveidošana (3 fāžu LV AC VSD, 0,12–1000 kW, ar diožu taisngriezi), kā arī paplašināts jaunos objektos ierīkojamo motoru klāsts. Piemēram, jaudas diapazonā no 0,12 līdz 1000 kW, 8 polu motori, 60 Hz motori, Ex motori, TEAO – motori, bremžu motori ar ārējo bremzi. No 2023. gada 1. jūlija būs spēkā IE4 prasības, kā arī prasības dokumentācijai, piemēram, jaudas zuduma punktiem piedziņas iekārtas ievadā.

Enerģijas taupīšana sūkņu sistēmās

Viens no veidiem, kā ietaupīt enerģiju, ir pārskatīt sūkņu lietojumu uzņēmumā. Uzņēmuma “Grundfos” speciālists Didzis Osiņš uzsvēra, ka, uzstādot atbilstošas jaudas sūkņus, pasaule uzreiz ietaupītu 4% no kopējā elektrības patēriņa, jo lielākoties uzstādīti pārāk jaudīgi sūkņi.

Aptuveni 85% no kopējām sūkņa kalpošanas cikla izmaksām sastāda enerģijas patēriņš, tāpēc, apskatot visus finansiālos aspektus, sūkņa darbībā nepieciešams ņemt vērā visas izmaksas, ne tikai sūkņa cenu. Sūkņa sistēmas ieguvumi ir jāizvērtē arī no kopējā kalpošanas ilguma izmaksām. Tikai šādi izvērtējot tiešās un netiešās izmaksas sūkņu darbības laikā, ir iespējams samazināt kopējās izmaksas.

