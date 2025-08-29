“Kad dakteris domā, ka esi jau narkozē aizmidzis, bet vēl īstenībā neesi, un sāk Tevi nesmuki aprunāt,” pacienti dalās komiskos “dakterstāstiņos” 0
Operācijas ir bailīgas – jādodas uz slimnīcu, jāuzvelk speciāls apģērbs, tur parasti ir auksti un vēl tā narkoze, tomēr nereti uz operāciju galda var sagaidīt vēl kāds pārsteigums.
Latvieši dalās komiskos “dakterstāstiņos”.
Tas brīdis, kad dakteris domā, ka esi jau narkozē aizmidzis, bet vēl īstenībā neesi, un sāk Tevi nesmuki aprunāt.❤️
Jā, man ir bijis, ka lampas atspulgā skatos, kā griež man celi vaļā😅
Kotlešu sarunas ir labas sarunas😅😅
Jā, man neesot žokļa utt.
Tas attiecas arī uz to narkozi, ko ielaiž no pirms kobras un var cilvēku pamodināt vienkārši pasaucot/pakratot un, lai iet?
Neatradīšu linku, bet viens amerikānis sev blakus “aizmirsa” telefonu ar ieslēgtu balss ierakstu šādā siruācijā. Viņam ar šo materiālu pietika tiesas prāvai un pamatīgai kompensācijai.
Labāka nav arī otra galējība- es zobārstam saku, ka anestēzija nav iedarbojusies, bet viņš netic un rauj zobu.
Es, savukārt, pēc atmošanās no narkozes, spraigi pievienojos diskusijai par ceļojumu somām. Neatceros, ko teicu, bet nu dakteres bija nedaudz pārsteigtas.
