“Kad dakteris domā, ka esi jau narkozē aizmidzis, bet vēl īstenībā neesi, un sāk Tevi nesmuki aprunāt,” pacienti dalās komiskos “dakterstāstiņos” 0

6:10, 29. augusts 2025
Operācijas ir bailīgas – jādodas uz slimnīcu, jāuzvelk speciāls apģērbs, tur parasti ir auksti un vēl tā narkoze, tomēr nereti uz operāciju galda var sagaidīt vēl kāds pārsteigums.

Latvieši dalās komiskos “dakterstāstiņos”.

Vai tev ir kāds komisks, šausminošs, pamācošs vai vienkārši interesants “dakterstāsts”? Raksti man uz [email protected].

