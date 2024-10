Kad migrēnas pacienti saņems valsts solītos kompensējamos medikamentus? Atbild Veselības ministrs Abu Meri Ieteikt







TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” kāds skatītājs zvanīja un intersējās, kādēļ migrēnas pacienti vēl nesaņem no valsts solītos kompensējamos medikamentus. “Migrēnas pacienti joprojām dzīvo tādā gaidīšanas režīmā kompensējamo zāļu saņemšanai. Kā šis jautājums tiek risināts?” – tā tika vaicāts veselības ministram Hosamam Abu Meri (JV).

Reklāma Reklāma

Veselības ministrs Abu Meri uz to atbildēja, sakot, ka šī jautājuma risināšanā bijušas divas problēmas. “Sākumā bija diskusija ar ražotāju, tātad kaut kas negāja labi. Pirms tam vēl bija kaut kāda sistēmas labošana. Tagad es saprotu, ka ir kaut kāds finansējums, kas palīdz migrēnas pacientiem, bet ne visiem. Tur ir pakāpe ar to migrēnu. Tur galvassāpēm ir dažādas pakāpes un veidi. Tāpēc es saprotu no kolēģiem, ka kompensējamie medikamenti ir konkrētu grupu pacientiem ar konkrētām indikācijām. Šobrīd es nevaru atbildēt precīzi. Tas, ka migrēnas medikamenti ir sarakstā, tas nenozīmē, ka tas skar visus migrēnas pacientus,” skaidroja Abu Meri intervijā TV24 raidījumā.

Veselības ministrs piebilda, ka kompensējamos medikamentus migrēnas pacienti saņem atbilstoši slimības indikācijām, migrēnas smaguma pakāpei. “Saņem tādi cilvēki, kuriem [migrēna] nepāriet dažas nedēļas, viņš neko nevar darīt un sēž mājās… Ir dažādi,” sacīja Abu Meri, atbildot uz TV24 skatītāja jautājumu, kāpēc visi pacienti vēl nesaņem valsts solītos kompensējamos medikamentus. Plašāk par šo tematu saistībā ar migrēnas ārstēšanu variet lasīt portālā LA.LV ŠEIT.

Kā liecina šā gada 13.maijā publicētā informācija Nacionālā veselības dienesta (NVD) mājaslapā, tad Kompensējamo zāļu sarakstā (KZS) iekļautas zāles Ajovy (Fremanezumabum) šķīdums injekcijām, kas paredzēts ar hronisku migrēnu sirgstošiem pacientiem, kuriem līdzšinējā terapija nav palīdzējusi.

Šķīdums injekcijām no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāts pacientiem, kuriem vismaz 3 mēnešus bijušas 15 un vairāk galvassāpju dienas mēnesī, no kurām vismaz 8 migrēnas dienas, un iepriekšēja terapija ar 3 dažādu zāļu grupu perorāliem profilaktiskiem līdzekļiem 9 mēnešu periodā nav bijusi efektīva, kas fiksēts medicīniskajā dokumentācijā, vai arī profilaktiskā terapija nav piemērojama.

Lai saņemtu valsts apmaksātas zāles, nepieciešams Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas vai Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas neirologu-algologu konsilija lēmums. Par nosūtījumu uz konsiliju lemj pacienta ārstējošais ārsts, izvērtējot pacienta veselības stāvokli, līdzšinējo terapiju un tās efektivitāti.

Pilnu TV24 raidījumu “Dienas personība ar Veltu Puriņu” variet skatīties video šeit: