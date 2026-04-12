“Kājas” aprīkojuma vietā: Z-militārais komandieris Stešins izpļāpājas par jaunu amatu okupantu armijā 0

22:36, 12. aprīlis 2026
Krievijas armijā kara laikā pret Ukrainu parādījusies jauna neoficiāla “amata pozīcija” – tā sauktās “kājas”.

VIDEO. Sabiedrība izdarīja to, ko valsts nespēja… 24 stundu labdarības maratonā saziedoti nepieciešamie līdzekļi smagi slimās Līvas ārstēšanai
Sliktāk nekā alkohols un smēķēšana: atklāts galvenais krūts vēža cēlonis 1
Ja tavs auto nav šajā sarakstā, tu par degvielu pārmaksā katru dienu! Visekonomiskāko automašīnu tops
Par to prokremliskais kara korespondents Dmitrijs Stešins stāstījis radio “Komsomoļskaja pravda” ēterā. Pēc viņa teiktā, frontes loģistika lielā mērā balstās uz karavīriem, nevis tehniku.

“Kājas” ir karavīri, kuri skrien uz priekšējām pozīcijām, piegādājot munīciju, ūdeni un degvielu ģeneratoriem. Viņi nenodarbojas ar ievainoto evakuāciju – tikai ar apgādi. Faktiski šie karavīri tiek izmantoti kā “patērējams resurss”.

“Mani 15 gadus seksuāli izmantoja vīrs!” Lietuvā Seimā kāpj sieviete, kuras stāsts atspoguļo satraucošo statistiku valstī
“Izmeta līkumu caur Hormuza šaurumu?” Pircēji iepleš acis, redzot, cik Cēsīs maksā tomāti
Irāna draud uzbrukt kaimiņvalstu ostām, reaģējot uz ASV lēmumu

Stešins atzina, ka šī “amata” pārstāvju zaudējumi ir ļoti lieli, jo frontē aktīvi darbojas droni.

Raidījuma vadītājs pauda izbrīnu, norādot, ka šādus uzdevumus būtu jāveic tehnikai, nevis cilvēkiem. Viņš uzsvēra, ka piegādi varētu nodrošināt bezpilota lidaparāti, taču cilvēkiem šādos apstākļos izdzīvot ir daudz grūtāk.

Uz to Stešins atbildēja, ka Krievijas armijā trūkst smago dronu, kas spētu transportēt kravas. Tā vietā karavīri tiek sūtīti uz frontes līniju, kur risks zaudēt dzīvību ir ļoti augsts.

SAISTĪTIE RAKSTI
“Ja neatbildu, man ir problēma!” Zelenskis pastāsta par īpašu cilvēku savā dzīvē, kurš zvana pat 20 reizes dienā
Noslēpums nācis gaismā: Ukraina būvē milzīgu militāro rūpnīcu pazemē
Putins bailēs trīc: ap viņa rezidenci vienā naktī pēkšņi parādās uzcelti 7 jauni torņi. Kam tie paredzēti?
