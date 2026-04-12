"Kājas" aprīkojuma vietā: Z-militārais komandieris Stešins izpļāpājas par jaunu amatu okupantu armijā
Krievijas armijā kara laikā pret Ukrainu parādījusies jauna neoficiāla “amata pozīcija” – tā sauktās “kājas”.
Par to prokremliskais kara korespondents Dmitrijs Stešins stāstījis radio “Komsomoļskaja pravda” ēterā. Pēc viņa teiktā, frontes loģistika lielā mērā balstās uz karavīriem, nevis tehniku.
“Kājas” ir karavīri, kuri skrien uz priekšējām pozīcijām, piegādājot munīciju, ūdeni un degvielu ģeneratoriem. Viņi nenodarbojas ar ievainoto evakuāciju – tikai ar apgādi. Faktiski šie karavīri tiek izmantoti kā “patērējams resurss”.
Stešins atzina, ka šī “amata” pārstāvju zaudējumi ir ļoti lieli, jo frontē aktīvi darbojas droni.
Raidījuma vadītājs pauda izbrīnu, norādot, ka šādus uzdevumus būtu jāveic tehnikai, nevis cilvēkiem. Viņš uzsvēra, ka piegādi varētu nodrošināt bezpilota lidaparāti, taču cilvēkiem šādos apstākļos izdzīvot ir daudz grūtāk.
Uz to Stešins atbildēja, ka Krievijas armijā trūkst smago dronu, kas spētu transportēt kravas. Tā vietā karavīri tiek sūtīti uz frontes līniju, kur risks zaudēt dzīvību ir ļoti augsts.