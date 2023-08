Kājiņa: Cilvēki saka – nepielieciet klāt pie algas! Bail, ka noņems vēl lielākus nodokļus Ieteikt







Sabiedrības vēlme par to, ka mazāko algu saņēmēji maksātu mazākus nodokļus, ir izpildīta, bet, kādos apmēros piemēro neapliekamo minimumu – cilvēki to vienkārši nesaprot un neizprot. Situācijas realitāti TV24 raidījumā “Preses klubs” apraksta Daina Kājiņa, Latvijas Privāto pirmsskolu biedrības vadītāja, bērnudārzu “CreaKids” vadītāja.

Pirmajā gadā cilvēkam ir paniskas bailes, ka viņi valstij paliks parādā. Šis skaidrojošais darbs kā darba devējam ir ļoti bieži sastopams un jāpraktizē, ar savu pieredzi dalās Kājiņa, piebilstot, ka ļoti bieži ir gadījumi, kad cilvēki lūdz nepielikt pie algas oficiāli naudu, jo bail par to, ka noņems vēl lielākus nodokļus.

Sabiedrībai lielākoties nav izpratnes par neapliekamo minimumu un tam piemērotajām likmēm, par to diezgan bieži ir jāprasa papildu skaidrojumi no VID puses. Par to arī cilvēki baidās – nav drosmes zvanīt un jautāt, un, iespējams, tā arī nesaprast atbildi.

Nodokļi vieglajā valodā lieti noderētu ar Kājiņas pārstāvētajā bērnudārzā. “Šī līdzfinansējuma un dotācijas summas ir tik sarežģītas, ka, gatavojoties jaunajam mācību gadam, kad pedagogiem ceļ algu un viens finansējums mainās tajā brīdī, kad algas tiek paaugstinātas, otrs – pēc gada. To visu izskaidrot vecākiem ir tāds ļoti nopietns sagatavošanās darbs un loģikas tur ir diezgan maz, tā skarbi situāciju raksturo Kājiņa.